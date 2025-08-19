Макрон пропонує чотиристоронню зустріч щодо України за участі Європи

Водночас Макрон не уточнив, хто має виступати від імені Європи.

Президент Франції Еммануель Макрон на переговорах з президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та іншими лідерами ЄС запропонував новий формат зустрічі щодо припинення російської агресії проти України.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, Макрон сказав, що ідея тристоронньої зустрічі – за участю США, Росії та України – “дуже важлива, оскільки це єдиний спосіб вирішити проблему”, але запропонував залучити і Європу.

“Як продовження, нам потрібна чотиристороння зустріч, тому що коли ми говоримо про гарантії безпеки, ми говоримо про всю безпеку європейського континенту. Ось чому ми всі тут єдині з Україною”, – сказав Макрон.

Водночас він не уточнив, хто має виступати від імені Європи.