Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
ГоловнаПолітика

Макрон пропонує чотиристоронню зустріч щодо України за участі Європи

Водночас Макрон не уточнив, хто має виступати від імені Європи.

Макрон пропонує чотиристоронню зустріч щодо України за участі Європи
Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон на переговорах з президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та іншими лідерами ЄС запропонував новий формат зустрічі щодо припинення російської агресії проти України.

Про це повідомляє Reuters

Як зазначається, Макрон сказав, що ідея тристоронньої зустрічі – за участю США, Росії та України – “дуже важлива, оскільки це єдиний спосіб вирішити проблему”, але запропонував залучити і Європу.

“Як продовження, нам потрібна чотиристороння зустріч, тому що коли ми говоримо про гарантії безпеки, ми говоримо про всю безпеку європейського континенту. Ось чому ми всі тут єдині з Україною”, – сказав Макрон.

Водночас він не уточнив, хто має виступати від імені Європи.

  • У Білому домі відбулася багатостороння зустріч президента США Дональда Трампа, українського президента Володимира Зеленського, генсека НАТО Марка Рютте, голови уряду Великої Британії Кіра Стармера, французького президента Еммануеля Макрона, прем'єр-міністерки Італії Джорджи Мелоні, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, президента Фінляндії Александра Стубба і президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. 
  • Близько опівночі в Офісі президента повідомили про завершення зустрічі, але переговори можуть тривати в іншому форматі. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies