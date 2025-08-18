З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Сибіга: на рівні радників нацбезпеки ведеться активна робота з надання Україні гарантій

Наразі напрацьовується зміст і конкретні пункти безпекових гарантій для України. 

Фото: МЗС

На брифінгу під час презентації "Програми дій уряду" глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що наразі ведеться активна робота з надання Україні гарантій на рівні радників нацбезпеки, передає кореспондет LB.ua.

"Перш за все, гарантії (безпеки) повинні бути дієвими. Ми маємо вже достатньо і гіркого досвіду, і шрамів, тому ми чітко розуміємо параметри цих майбутніх безпекових гарантій. І теж приверну вашу увагу, що зараз почалась застосовуватись термінологія гарантій. Це вже свого роду певний прогрес, тому що раніше слово гарантії на такому рівні не звучали", — заявив міністр. 

Андрій Сибіга додав, що сьогодні у Вашингтоні "буде занадто відповідальна" зустріч президентів України та США. 

"Єдине, що можу вам сказати, що на рівні радників з питань національної безпеки ведеться активна робота в цьому напрямку, наприклад, напрацьовується зміст і конкретні пункти безпекових гарантій для України", — додав він. 

За його словами, країни, що погодяться надати гарантії безпеки Україні, мають внести конкретний вклад у посилення нашої безпеки та захисту. 

"Тому що ці гарантії також мають бути спрямовані на запобігання в майбутньому будь-яких проявів агресії з боку Росії", — вважає він. 

Також, на думку Сибіги, варто говорити про пакет стримування агресора: "Росія повинна розуміти наслідки подальших зволікань, наслідки подальших маніпуляцій та імітації дипломатичного процесу. А для того, щоб вона це зрозуміла, вона повинна чітко усвідомлювати, що наносячи удар, як сьогодні по Сумах, Харкову, вона отримує щонайменше таку ж кількість ракет у відповідь. А це, власне, про пакет стримування, робити Україну більш самодостатньою. Це теж елементи гарантійного пакету чи гарантійної інфраструктури, щоб ми більше могли виробляти, не залежали від своїх партнерів, у тих критичних поставках, які так необхідні для нашого воїна, для фронту, для нашої оборони", — закликав Сибіга.
﻿
