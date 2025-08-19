«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
ГоловнаПолітика

Зеленський: гарантії безпеки будуть, уже працюємо над їхнім конкретним наповненням

Зокрема продовжується координація на рівні лідерів.

Зеленський: гарантії безпеки будуть, уже працюємо над їхнім конкретним наповненням
Зеленський і європейські лідери, Білий дім, 18 серпня 2025
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський повідомив, що партнери вже працюють над конкретним наповненням гарантій безпеки для України.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

“Вчора відбулися важливі переговори у Вашингтоні з Президентом США та європейськими лідерами. Справді значний крок до завершення війни та до безпеки України й наших людей. Уже працюємо над конкретним наповненням гарантій безпеки. Сьогодні продовжуємо координацію на рівні лідерів, будуть обговорення, готуємо відповідні формати. Продовжимо працювати й завтра. Радники з нацбезпеки зараз також перебувають у постійному контакті. Гарантії безпеки будуть”, – написав Зеленський.

Він зазначив, що Україна та партнери зроблять все, щоб шлях до миру став реальністю – завдяки партнерству, завдяки гарантіям безпеки та завдяки хоробрості українського народу.

  • Раніше Зеленський повідомив, що перша частина гарантій – достатнє забезпечення і фінансування української армії. Другим пунктом гарантій є купівля у США зброї на 90 млрд доларів за кошти європейців. Третьою частиною є власне українське виробництво, зокрема дронів. Інша частина гарантій безпеки – це те, що можуть зробити партнери, зокрема в питанні того, які сили допомагатимуть Україні в разі повторної агресії.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies