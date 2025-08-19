Зеленський: гарантії безпеки будуть, уже працюємо над їхнім конкретним наповненням

Президент Володимир Зеленський повідомив, що партнери вже працюють над конкретним наповненням гарантій безпеки для України.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

“Вчора відбулися важливі переговори у Вашингтоні з Президентом США та європейськими лідерами. Справді значний крок до завершення війни та до безпеки України й наших людей. Уже працюємо над конкретним наповненням гарантій безпеки. Сьогодні продовжуємо координацію на рівні лідерів, будуть обговорення, готуємо відповідні формати. Продовжимо працювати й завтра. Радники з нацбезпеки зараз також перебувають у постійному контакті. Гарантії безпеки будуть”, – написав Зеленський.

Він зазначив, що Україна та партнери зроблять все, щоб шлях до миру став реальністю – завдяки партнерству, завдяки гарантіям безпеки та завдяки хоробрості українського народу.