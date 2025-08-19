Макрон хоче, щоб Зеленський і Путін зустрілися в “нейтральній країні”, як от Швейцарія

Президент Франції каже, що у межах будь-якого саміту між Зеленським та Путіним хоче бачити за столом переговорів і європейських лідерів.

Президент Франції Еммануель Макрон каже, що хоче, щоб лідери України та Росії провели переговори в “нейтральній країні”, такій як Швейцарія, повідомляє BBC.

Макрон додав, що він "наполягає на Женеві".

Президент Франції каже, що у межах будь-якого саміту між Зеленським та Путіним хоче бачити за столом переговорів і європейських лідерів.

Макрон заявив про це в інтерв'ю французькому телеканалу LCI, підтвердивши, що сьогодні розпочнеться робота над розробкою пропозиції щодо гарантій безпеки для України.

“Ми зберемо коаліцію охочих з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, щоб тримати їх в курсі. Водночас ми розпочнемо конкретну роботу з американцями, щоб побачити, хто що готовий зробити”, – сказав він.

Французький президент зазначив, що “Україна піде на поступки, які вважає справедливими та доцільними”. “Цей мир не може бути капітуляцією, це було б трагедією для України та європейців”, ‒ підкреслив він.