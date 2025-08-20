КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ГоловнаСвіт

Ірландський репер постане перед судом у Лондоні через прапор “Хезболли” на концерті

Kneepam відверто підтримує Палестину у війні у Смузі Гази, демонструючи її під час концертів та фестивалів. 

Мо Хара (Mo Chara)
Фото: EPA/UPG

Учасник ірландського гурту Kneecap, репер Мо Хара (Mo Chara чи Liam Óg Ó hAnnaidh), сьогодні має з’явитися в Вестмінстерському магістратському суді через обвинувачення у демонстрації прапора “Хезболли” під час виступу у листопаді. 

Про це повідомляють Euronews.

Сьогодні він з’явиться у суді вдруге. 18 червня суд випустив його під необмежену заставу.

Kneepam відверто підтримує Палестину у війні у Смузі Гази, демонструючи її під час концертів та фестивалів. Водночас вони постійно заперечували підтримку ХАМАСу чи “Хезболли”.

“З моменту останньої явки його (Mo Chara, - ред.) до суду Ізраїль убив ще 9000 палестинців, переважно дітей та жінок. Понад 1000 вбитих, які стояли в черзі за допомогою, голодуючи через облогу, в той час як мізерну кількість допомоги надавала фіктивна агенція, контрольована Ізраїлем”, ‒  йдеться у дописі Kneepam у соцмережі X.

Музиканти також додали, що британські суди давно звинувачують людей з Північної Ірландії у тероризмі за злочини, яких ніколи не скоювали: “Ми будемо боротися з ними. Ми переможемо”.

Зазначимо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у липні оголосив, що тріо визнано “загрозою національній безпеці” і реперам офіційно заборонили в'їзд до Угорщини за “антисемітизм та прославляння терору”.
