Kneepam відверто підтримує Палестину у війні у Смузі Гази, демонструючи її під час концертів та фестивалів.

Учасник ірландського гурту Kneecap, репер Мо Хара (Mo Chara чи Liam Óg Ó hAnnaidh), сьогодні має з’явитися в Вестмінстерському магістратському суді через обвинувачення у демонстрації прапора “Хезболли” під час виступу у листопаді.

Про це повідомляють Euronews.

Сьогодні він з’явиться у суді вдруге. 18 червня суд випустив його під необмежену заставу.

Kneepam відверто підтримує Палестину у війні у Смузі Гази, демонструючи її під час концертів та фестивалів. Водночас вони постійно заперечували підтримку ХАМАСу чи “Хезболли”.

“З моменту останньої явки його (Mo Chara, - ред.) до суду Ізраїль убив ще 9000 палестинців, переважно дітей та жінок. Понад 1000 вбитих, які стояли в черзі за допомогою, голодуючи через облогу, в той час як мізерну кількість допомоги надавала фіктивна агенція, контрольована Ізраїлем”, ‒ йдеться у дописі Kneepam у соцмережі X.

Tomorrow Mo Chara is back in Westminster Magistrates Court as the British government's carnival of distraction continues.



Since his last court appearance Israel has murdered another 9,000 Palestinians, mainly children and women.



Over 1,000 murdered whilst queuing for aid,… pic.twitter.com/ZM6uYyUE3M — KNEECAP (@KNEECAPCEOL) August 19, 2025

Музиканти також додали, що британські суди давно звинувачують людей з Північної Ірландії у тероризмі за злочини, яких ніколи не скоювали: “Ми будемо боротися з ними. Ми переможемо”.

Зазначимо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у липні оголосив, що тріо визнано “загрозою національній безпеці” і реперам офіційно заборонили в'їзд до Угорщини за “антисемітизм та прославляння терору”.