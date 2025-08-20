Учасник ірландського гурту Kneecap, репер Мо Хара (Mo Chara чи Liam Óg Ó hAnnaidh), сьогодні має з’явитися в Вестмінстерському магістратському суді через обвинувачення у демонстрації прапора “Хезболли” під час виступу у листопаді.
Про це повідомляють Euronews.
Сьогодні він з’явиться у суді вдруге. 18 червня суд випустив його під необмежену заставу.
Kneepam відверто підтримує Палестину у війні у Смузі Гази, демонструючи її під час концертів та фестивалів. Водночас вони постійно заперечували підтримку ХАМАСу чи “Хезболли”.
“З моменту останньої явки його (Mo Chara, - ред.) до суду Ізраїль убив ще 9000 палестинців, переважно дітей та жінок. Понад 1000 вбитих, які стояли в черзі за допомогою, голодуючи через облогу, в той час як мізерну кількість допомоги надавала фіктивна агенція, контрольована Ізраїлем”, ‒ йдеться у дописі Kneepam у соцмережі X.
Tomorrow Mo Chara is back in Westminster Magistrates Court as the British government's carnival of distraction continues.— KNEECAP (@KNEECAPCEOL) August 19, 2025
Since his last court appearance Israel has murdered another 9,000 Palestinians, mainly children and women.
Over 1,000 murdered whilst queuing for aid,… pic.twitter.com/ZM6uYyUE3M
Музиканти також додали, що британські суди давно звинувачують людей з Північної Ірландії у тероризмі за злочини, яких ніколи не скоювали: “Ми будемо боротися з ними. Ми переможемо”.
Зазначимо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у липні оголосив, що тріо визнано “загрозою національній безпеці” і реперам офіційно заборонили в'їзд до Угорщини за “антисемітизм та прославляння терору”.