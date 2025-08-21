На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
ГоловнаСвіт

Трамп переплутав Албанію та Вірменію, розповідаючи про свою миротворчість

Балканська країна раптом дізналася, що 35 років вела війну з Азербайджаном.

Трамп переплутав Албанію та Вірменію, розповідаючи про свою миротворчість
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

В інтерв'ю американському журналісту Марку Левіну президент США Дональд Трамп під час розмови про свою миротворчу діяльність переплутав країни Албанію та Вірменію.

Господар Білого дому заявив, що Азербайджан, назву якого республіканець не зміг чітко вимовити, вже упродовж 34-35 років вів війну саме з Албанією - балканською державою, яка очевидно не має жодного стосунку до кавказького регіону і тим більше кордону з Азербайджаном. 

Трамп розповів, що познайомився з лідерами двох ворожих країн - Ільхамом Алієвим та Ніколом Пашиняном - через торгівлю і використав економічний важіль впливу для того, щоб змусити їх "припинити воювати". Президент додав, що обидва "почувалися ніяково у Білому домі, але вже за годину обіймалися та вітали один одного".

За підрахунками Трампа, за шість місяців він зупинив вже навіть не шість, а сім війн - "про одну ніхто не знає". Республіканець приписує собі "порятунок сотень тисяч, а то й мільйонів людей".
﻿
