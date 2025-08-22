Суд у Нью-Йорку скасував штраф у пів мільярда доларів для Трампа

Дональд Трамп під час засідання суду у 2024 році

Апеляційна палата Верховного суду штату Нью-Йорк дозволила чинному президенту США Дональду Трампу не сплачувати величезний штраф у близько пів мільярда доларів за те, що його бізнес-імперія свого часу маніпулювала цінами на свої активи.

Як пише "Європейська правда", минулоріч ще задовго до президентських виборів республіканець був визнаний винним у шахрайстві, оскільки його компанія Trump Organization завищувала вартість власної нерухомості для отримання більш вигідних кредитів.

Тоді суд постановив стягнути з Трампа 355 мільйонів доларів, але з часом сума за рахунок численних протермінувань та накладеної пені зросла до 500 мільйонів. Також політику і двом його синам заборонили займати у штаті Нью-Йорк будь-які керівні посади.

Апеляційна палата вважає, що було порушено восьму поправку до конституції США, яка забороняє надмірні штрафи. Трамп може нічого не сплачувати, але сам вирок і заборона на керування фірмами залишаються чинними.

У 2024 році проти Трампа розглядалися одразу декілька кримінальних проваджень, а за одним з них він був офіційно визнаний злочинцем. Проте усі ці справи фактично розвалилися після того, як республіканця було обрано 47-им президентом Сполучених Штатів.