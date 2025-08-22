У Польщі відкриють новий навчальний полігон для ЗСУ

Його побудують за сприянням країн НАТО та Норвегії.

1 вересня на півдні Польщі відкриють другий за величиною навчальний табір для українських та польських військових, який будується за сприянням країн НАТО та Норвегії.

Про це повідомив у соцмережі Х міністр оборони та віце-прем'єр Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

"Сьогодні ми перебуваємо на полігоні, де будуємо великий тренувальний табір – місце для навчання польських, а також українських військових. Це та місія, яку в рамках НАТО норвежці вирішили реалізувати у партнерстві з Польщею. Це і наша філософія – ми хочемо допомагати Україні на території Республіки Польща. Це партнерство з Норвегією приносить позитивні результати", - написав він.

Міністр зазначив, що будівництво табору розпочалося 14 липня, наразі роботи на стадії завершення, а вже 1 вересня тут розпочнеться перший курс навчання для українських військ.

Після завершення місії з підтримки України цей табір буде переданий для використання збройним силам Польщі.