У Польщі відкриють новий навчальний полігон для ЗСУ

1 вересня на півдні Польщі відкриють другий за величиною навчальний табір для українських та польських військових, який будується за сприянням країн НАТО та Норвегії.
Про це повідомив у соцмережі Х міністр оборони та віце-прем'єр Польщі Владислав Косіняк-Камиш.
"Сьогодні ми перебуваємо на полігоні, де будуємо великий тренувальний табір – місце для навчання польських, а також українських військових. Це та місія, яку в рамках НАТО норвежці вирішили реалізувати у партнерстві з Польщею. Це і наша філософія – ми хочемо допомагати Україні на території Республіки Польща. Це партнерство з Норвегією приносить позитивні результати", - написав він.
Міністр зазначив, що будівництво табору розпочалося 14 липня, наразі роботи на стадії завершення, а вже 1 вересня тут розпочнеться перший курс навчання для українських військ.
Після завершення місії з підтримки України цей табір буде переданий для використання збройним силам Польщі.
- Як повідомлялося, в Польщі в рамках навчальної місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні проходять навчання війсковослужбовців ЗСУ. Всього у місії беруть участь інструктори із 24 країн.