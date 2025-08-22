Російський військовий втік до Норвегії, його затримали

Раніше втікач був на війні в Україні.

Російський військовослужбовець перетнув кордон з Норвегією, після чого його затримали.

Про це повідомляє VG.no.

“Він був російським солдатом. Він був в Україні та вирішив, що більше не хоче брати участі в подальших бойових діях. Він зробив вибір поїхати до Норвегії”, - розповів адвокат російського військовослужбовця.

Адвокат запевнив, що росіянина зробити це змусили “міркування совісті”.

Уточнюється, що чоловік перетнув прикордонну річку, після чого його і затримали. Тепер його звинувачують у перетині кордону поза межами затвердженого пункту перетину кордону.