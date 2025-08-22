З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Російський військовий втік до Норвегії, його затримали

Раніше втікач був на війні в Україні.

Російський військовий втік до Норвегії, його затримали
Прикордонна річка між Норвегією та Росією Гренсе-Якобсельв
Фото: Еспен Шелінгстад ​​Хоен / VG

Російський військовослужбовець перетнув кордон з Норвегією, після чого його затримали.

Про це повідомляє VG.no.

“Він був російським солдатом. Він був в Україні та вирішив, що більше не хоче брати участі в подальших бойових діях. Він зробив вибір поїхати до Норвегії”, - розповів адвокат російського військовослужбовця.

Адвокат запевнив, що росіянина зробити це змусили “міркування совісті”.

Уточнюється, що чоловік перетнув прикордонну річку, після чого його і затримали. Тепер його звинувачують у перетині кордону поза межами затвердженого пункту перетину кордону.
