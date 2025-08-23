Військові Південної Кореї здійснили попереджувальні постріли по солдатах КНДР на кордоні

Південна Корея підтвердила, що на початку тижня здійснила попереджувальні постріли по північнокорейських солдатах, які ненадовго перетнули кордон між двома країнами.

Про це пише ВВС.

Північнокорейські державні ЗМІ назвали постріли навмисною провокацією, а Пхеньян звинуватив Сеул у ризику "неконтрольованої" напруженості.

Об'єднаний комітет начальників штабів (JCS) Південної Кореї заявив, що північнокорейські військові, які працюють у прикордонному регіоні, перетнули лінію військового розмежування між двома країнами близько 15:00 за місцевим часом у Сеулі у вівторок. Пізніше солдати повернулися на північ від лінії.

Генерал-лейтенант армії Північної Кореї Ко Чен Чхол заявив, що сеульські військові застосували кулемет, щоб зробити понад 10 попереджувальних пострілів.

Про інцидент слато відомо після того, як новий президент Південної Кореї Лі Дже Мен у суботу вирушив із Сеула з візитом до Токіо та Вашингтона.

Нейтральна смуга, яку називають демілітаризованою зоною (ДМЗ), розділяє північ і південь, а її порушення часто посилюють напруженість між країнами. Кордон ДМЗ не огороджений, а покажчики приховані густою рослинністю.

Дві Кореї розділені з моменту закінчення Корейської війни в 1953 році.

Вони не підписали мирного договору і тому технічно досі перебувають у стані війни, хоча минули роки з тих пір, як одна зі сторін обстрілювала іншу.