«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Військові Південної Кореї здійснили попереджувальні постріли по солдатах КНДР на кордоні

КНДР назвала це провокацією. 

Військові Південної Кореї здійснили попереджувальні постріли по солдатах КНДР на кордоні
Ahn Young-joon/AP/picture alliance

Південна Корея підтвердила, що на початку тижня здійснила попереджувальні постріли по північнокорейських солдатах, які ненадовго перетнули кордон між двома країнами.

Про це пише ВВС.

Північнокорейські державні ЗМІ назвали постріли навмисною провокацією, а Пхеньян звинуватив Сеул у ризику "неконтрольованої" напруженості.

Об'єднаний комітет начальників штабів (JCS) Південної Кореї заявив, що північнокорейські військові, які працюють у прикордонному регіоні, перетнули лінію військового розмежування між двома країнами близько 15:00 за місцевим часом у Сеулі у вівторок. Пізніше солдати повернулися на північ від лінії.

Генерал-лейтенант армії Північної Кореї Ко Чен Чхол заявив, що сеульські військові застосували кулемет, щоб зробити понад 10 попереджувальних пострілів.

Про інцидент слато відомо після того, як новий президент Південної Кореї Лі Дже Мен у суботу вирушив із Сеула з візитом до Токіо та Вашингтона.

Нейтральна смуга, яку називають демілітаризованою зоною (ДМЗ), розділяє північ і південь, а її порушення часто посилюють напруженість між країнами. Кордон ДМЗ не огороджений, а покажчики приховані густою рослинністю.

Дві Кореї розділені з моменту закінчення Корейської війни в 1953 році.

Вони не підписали мирного договору і тому технічно досі перебувають у стані війни, хоча минули роки з тих пір, як одна зі сторін обстрілювала іншу.

  • Північна Корея на початку серпня почала демонтувати низку гучномовців, що використовувалися для трансляції пропаганди через кордон між двома Кореями.
Теми: ,
﻿
