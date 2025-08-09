Північна Корея демонтує пропагандистські гучномовці на кордоні

Північна Корея почала демонтувати низку гучномовців, що використовувалися для трансляції пропаганди через кордон між двома Кореями.

Про це пише BBC з посиланням на південнокорейських військових.

“Сьогодні вранці зафіксували демонтах північнокорейськими військовими пропагандистських гучномовців у деяких районах уздовж лінії фронту”, ‒ йдеться у їх заяві.

Наразі невідомо, чи були демонтовані пристрої в усіх регіонах.

Зазначимо, новообраний президент Південної Кореї Лі Чже Мен проводить кампанію за покращення міжкорейських зв'язків. Сеул демонтував деякі зі своїх власних гучномовців на початку цього тижня.

“Припинено трансляції вздовж демілітаризованої зони невдовзі після того, як Лі вступив на посаду в червні, що викликало аналогічну реакцію з боку сусіда країни”, ‒ зазначає видання.

У південнокорейських трансляціях часто звучали пісні K-pop і репортажі новин, тоді як Північна Корея включала тривожні звуки, наприклад, виття тварин.

Мовлення гучномовців раніше припинялося. Але після шестирічної перерви воно відновилася у червні 2024 року у відповідь на кампанію Пхеньяну з відправлення на Південь повітряних куль, наповнених сміттям.