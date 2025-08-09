Макрон: Франція, Німеччина і Британія «рішуче налаштовані підтримувати Україну»

«Майбутнє України не може вирішуватися без самих українців, які вже понад три роки борються за свою свободу та безпеку», - вважає лідер Франції.

Франція, Німеччина і Британія «рішуче налаштовані підтримувати Україну».

Таку заяву зробив французький президент Еммануель Макрон після розмови з українським колегою Володимиро Зеленським, а також британський прем’єром Кіром Стармером і німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом.

«Я щойно знову поспілкувався з президентом Зеленським, а також із канцлером Мерцом та прем’єр-міністром Стармером. Ми рішуче налаштовані підтримувати Україну, працюючи в дусі єдності та спираючись на зусилля, здійснені в рамках Коаліції охочих», - заявив Макрон у своєму дописі в соцмережі Х.

Президент Франції наголосив, що «майбутнє України не може вирішуватися без самих українців, які вже понад три роки борються за свою свободу та безпеку».

«Європейці також обов’язково будуть частиною розв’язання, адже на кону стоїть і їхня безпека. Я й надалі тісно координуватимуся з президентом Зеленським та нашими європейськими партнерами», - додав Макрон.