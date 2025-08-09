Макрон: Франція, Німеччина і Британія «рішуче налаштовані підтримувати Україну»

Франція, Німеччина і Британія «рішуче налаштовані підтримувати Україну».
Таку заяву зробив французький президент Еммануель Макрон після розмови з українським колегою Володимиро Зеленським, а також британський прем’єром Кіром Стармером і німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом.
«Я щойно знову поспілкувався з президентом Зеленським, а також із канцлером Мерцом та прем’єр-міністром Стармером. Ми рішуче налаштовані підтримувати Україну, працюючи в дусі єдності та спираючись на зусилля, здійснені в рамках Коаліції охочих», - заявив Макрон у своєму дописі в соцмережі Х.
Президент Франції наголосив, що «майбутнє України не може вирішуватися без самих українців, які вже понад три роки борються за свою свободу та безпеку».
«Європейці також обов’язково будуть частиною розв’язання, адже на кону стоїть і їхня безпека. Я й надалі тісно координуватимуся з президентом Зеленським та нашими європейськими партнерами», - додав Макрон.
- Цього ж дня з’явилися заяви міністрів закордонних справ Балтії і Чехії підтримали мир в Україні на тлі майбутніх переговорів Трампа і Путіна.
- Путін і Трамп зустрінуться на Алясці 15 серпня, у п'ятницю.
- Предметом розмови може стати вимога Кремля віддати під контроль всю територію Донецької області.
- Журналісти CBS News стверджують, що Володимир Зеленський, можливо, буде залучений до зустрічі лідерів США і РФ.