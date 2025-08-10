"Небезпечно, коли державу вважатимуть просто територією і намагатимуться поділити": Зеленський поговорив із Токаєвим

Президент Володимир Зеленський провів розмову з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим.

Про це він повідомив у Telegram.

Зеленський подякував за підтримку українського народу, нашої незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України. Він наголосив, що міжнародне право, фундаментальні принципи Статуту ООН та здорового глузду, а саме – повага до кордонів і територіальної цілісності держав, гідності кожного народу - мають взяти гору.

"Відзначив, що це вкрай небезпечно для кожного народу, якщо ту чи іншу незалежну державу вважатимуть просто «територією» й намагатимуться поділити. Історія не раз демонструвала: якщо така несправедливість допускається проти однієї держави, на ній це не завершується. Саме тому для всіх держав важливо досягти чесного й тривалого миру для України на основі поваги до суверенних прав українського народу", - наголосив Зеленський.

Президент України поінформував Токаєва про дипломатичну роботу з президентом США Дональдом Трампом та європейськими партнерами. Напередодні відбулася зустріч безпекових радників.

"Є скоординована позиція Європи: війна має закінчитись якнайшвидше надійним миром. На жаль, Росія робить все, щоб затягнути бойові дії, відмовляється від припинення вбивств попри озвучені дедлайни та намагається виторгувати кращі позиції на землі для наступних ударів. Такий деструктив з боку Росії має припинитись. Україна готова працювати максимально продуктивно з усіма партнерами заради реального миру. Питання щодо України мають вирішуватись за участі України. Всі партнери це розуміють", - наголосив Зеленський.

Президенти домовилися підтримувати звʼязок та працювати над зближенням відносин між країнами.