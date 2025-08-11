У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Нова Зеландія розглядає можливість визнання палестинської держави

Уряд країни зважить на те, чи досягнуто достатнього прогресу в напрямку перетворення палестинських територій на життєздатну та легітимну державу

Нова Зеландія розглядає можливість визнання палестинської держави
Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс
Фото: EPA/UPG

Нова Зеландія розглядає можливість визнання палестинської держави. 

Як пише Reuters, про це заявив у понеділок міністр закордонних справ Вінстон Пітерс.

Він сказав, що кабінет прем'єр-міністра Крістофера Люксона ухвалить офіційне рішення у вересні та представить думку уряду на Тижні лідерів ООН.

Пітерс зазначив, що хоча деякі близькі партнери Нової Зеландії вирішили визнати палестинську державу, його країна має незалежну зовнішню політику.

"Ми маємо намір ретельно зважити це питання, а потім діяти відповідно до принципів, цінностей та національних інтересів Нової Зеландії", – заявив він.

Уряду потрібно було зважити, чи досягнуто достатнього прогресу в напрямку перетворення палестинських територій на життєздатну та легітимну державу, щоб Нова Зеландія могла їх визнати.

Кілька країн, зокрема Австралія, Велика Британія та Канада, оголосили останніми тижнями, щовизнають палестинську державу на Генеральній Асамблеї ООН у вересні.
