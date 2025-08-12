Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
У США вибухнув коксохімічний завод: одна людина загинула

Найбільше підприємство такого типу у Північній Америці.

У США вибухнув коксохімічний завод: одна людина загинула
Фото: NBC

В американському штаті Пенсильванія на коксохімічному заводі компанії U.S. Steel відбулися декілька вибухів, внаслідок чого розпочалася пожежа.

Як пише Associated Press, інцидент стався на підприємстві, яке є найбільшим у Північній Америці виробником коксу для металургійної галузі. Штат складає декілька тисяч співробітників.

Через вибухи загинула одна людина, ще щонайменше одну оголошено зниклою безвісти. Травм зазнали десятеро працівників.

Департамент охорони здоров'я округу Аллегені, де розташований завод, порадив тим, хто проживає у радіусі милі від нього, зачинити вікна та двері у всіх приміщеннях. Проте моніторинг компанії U.S. Steel не зафіксував перевищення концентрації шкідливих речовин у повітрі. 
