Rheinmetall прогнозує здешевлення танків попри зростання оборонних бюджетів

Наприклад, ціни на боєприпаси вже почали знижуватися після того, як Rheinmetall за останні три роки удесятеро збільшила виробничі потужності у відповідь на зростання попиту.

Генеральний директор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що в найближчі роки вартість танків, бронетехніки та артилерії знизиться, попри суттєве збільшення військових витрат європейських урядів, пише Financial Times.

Паппергер зазначив, що економія за рахунок масштабного виробництва і ширшого використання автоматизації має принести вигоду не лише компанії, а й замовникам. За його словами, ціни на боєприпаси вже почали знижуватися після того, як Rheinmetall за останні три роки удесятеро збільшила виробничі потужності у відповідь на зростання попиту.

Виробництво танків і бронетехніки, за словами керівника компанії, здешевити складніше, але компанія очікує «тисячі» нових замовлень на бронемашини Boxer і Puma, а також на танки Leopard 2 із баштою виробництва Rheinmetall упродовж наступних 12 місяців. Лише від Німеччини компанія розраховує отримати замовлення на суму €30–35 млрд після заяви канцлера Фрідріха Мерца про намір створити найпотужнішу сухопутну армію Європи та дозволити необмежені запозичення для фінансування оборони.

Загалом Rheinmetall прогнозує нові замовлення на близько €80 млрд у фінансовому році, що завершиться в червні 2026-го, тоді як за попередні 12 місяців портфель становив €55 млрд.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році концерн став одним з головних бенефіціарів зростання оборонних бюджетів у Європі, а його ринкова вартість досягла €72 млрд. Паппергер запевнив, що компанія «ніколи» не просила підвищення цін для компенсації інфляції та не очікує негативної реакції суспільства на тлі збільшення військових витрат і можливого скорочення соціальних програм у країнах НАТО.