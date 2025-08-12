У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Rheinmetall прогнозує здешевлення танків попри зростання оборонних бюджетів

Наприклад, ціни на боєприпаси вже почали знижуватися після того, як Rheinmetall за останні три роки удесятеро збільшила виробничі потужності у відповідь на зростання попиту.

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус на танку Leopard 2
Фото: EPA/UPG

Генеральний директор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що в найближчі роки вартість танків, бронетехніки та артилерії знизиться, попри суттєве збільшення військових витрат європейських урядів, пише Financial Times.

Паппергер зазначив, що економія за рахунок масштабного виробництва і ширшого використання автоматизації має принести вигоду не лише компанії, а й замовникам. За його словами, ціни на боєприпаси вже почали знижуватися після того, як Rheinmetall за останні три роки удесятеро збільшила виробничі потужності у відповідь на зростання попиту.

Виробництво танків і бронетехніки, за словами керівника компанії, здешевити складніше, але компанія очікує «тисячі» нових замовлень на бронемашини Boxer і Puma, а також на танки Leopard 2 із баштою виробництва Rheinmetall упродовж наступних 12 місяців. Лише від Німеччини компанія розраховує отримати замовлення на суму €30–35 млрд після заяви канцлера Фрідріха Мерца про намір створити найпотужнішу сухопутну армію Європи та дозволити необмежені запозичення для фінансування оборони.

Загалом Rheinmetall прогнозує нові замовлення на близько €80 млрд у фінансовому році, що завершиться в червні 2026-го, тоді як за попередні 12 місяців портфель становив €55 млрд.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році концерн став одним з головних бенефіціарів зростання оборонних бюджетів у Європі, а його ринкова вартість досягла €72 млрд. Паппергер запевнив, що компанія «ніколи» не просила підвищення цін для компенсації інфляції та не очікує негативної реакції суспільства на тлі збільшення військових витрат і можливого скорочення соціальних програм у країнах НАТО.

  • Генеральний директор Rheinmetall також заявив, що темпи будівництва заводу боєприпасів в Україні просуваються не так швидко, як би хотілося, через бюрократію, але його потужності будуть удвічі більшими, ніж раніше очікувалося.
