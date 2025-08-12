Глава Rheinmetall незадоволений темпами будівництва заводу в Україні через “дуже високий” рівень бюрократії

Армін Паппергер зазначив, що Rheinmetall почав будівництво приблизно в той самий час в Німеччині та в Україні. У Німеччині вже закінчили, а в Україні – ще ні.

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що темпи будівництва заводу боєприпасів в Україні просуваються не так швидко, як би хотілося, але його потужності будуть удвічі більшими, ніж раніше очікувалося, повідомляє “Ліга” із посиланням на слова Паппергера під час презентації звіту компанії за шість місяців.

Німецьке підприємство Rheinmetall в Унтерлюсі з потужністю 350 000 снарядів на рік уже готують до технічного запуску, тоді як українське досі в стадії будівництва.

“Перший контракт з української сторони підписано. Поки що я незадоволений темпами роботи, але причина не лише в нас. Ви знаєте, що ми будуємо новий завод – і в Україні ми почали приблизно в той самий час, що й у Німеччині. У Німеччині ми вже готові, а в Україні – ще ні. На жаль, рівень бюрократії в Україні дуже високий, і це мене не радує”, – сказав він.

“Але є й позитив: тепер вони хочуть подвоїти потужності першого заводу. Це гарна новина. Ще один плюс – вони готові рухатися далі та збільшувати обсяги виробництва, але зараз бракує фінансування”, – додав Паппергер.

Раніше Паппергер заявляв, що планувалося виробництво 150 000 снарядів на рік в Україні, а отже тепер йдеться приблизно про 300 000.