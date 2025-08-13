На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 10 отримали поранення

Загалом за добу росіяни 30 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1200 людей, у тому числі 42 дитини.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 10 отримали поранення.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 12 серпня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Костянтинівці. Ще 10 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 13 серпня.

Покровський район. У Добропіллі пошкоджено підприємство і 2 склади; у Ганнівці поранено 3 людини. У Добропіллі Криворізької громади пошкоджено підприємство. У Мирнограді поранено людину, пошкоджено будинок.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок, гараж і підприємство. У Костянтинівці 2 людини загинули і 1 поранена, пошкоджено 12 будинків; в Іванопіллі пошкоджено 44 будинки.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 3 будинки.