Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
РЖД у вогні
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 10 отримали поранення

Загалом за добу росіяни 30 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1200 людей, у тому числі 42 дитини.

Фото: телеграм / Zelenskiy

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 10 отримали поранення. 

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 12 серпня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Костянтинівці. Ще 10 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 13 серпня.

Покровський район. У Добропіллі пошкоджено підприємство і 2 склади; у Ганнівці поранено 3 людини. У Добропіллі Криворізької громади пошкоджено підприємство. У Мирнограді поранено людину, пошкоджено будинок.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок, гараж і підприємство. У Костянтинівці 2 людини загинули і 1 поранена, пошкоджено 12 будинків; в Іванопіллі пошкоджено 44 будинки.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 3 будинки.
