Сили оборони ліквідували 890 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 1066110 військових. 

Сили оборони ліквідували 890 російських окупантів
Фото: скрін відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували 890 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 1066110 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.08.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1066110 (+890) 
  • танків – 11099 (+1) 
  • бойових броньованих машин – 23127 (+8) 
  • артилерійських систем – 31429 (+23) 
  • РСЗВ – 1465 (+1)
  • засоби ППО – 1207 (+2)
  • літаків – 421 (+0) 
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50852 (+99)
  • крилаті ракети – 3558 (+2)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 58265 (+46)
  • спеціальна техніка – 3937 (+0).

Дані уточнюються.
