Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.08.25 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 890 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 1066110 військових.

Росія вже втратила в Україні 1066110 військових.

