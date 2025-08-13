За минулу добу Сили оборони ліквідували 890 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 1066110 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1066110 (+890)
- танків – 11099 (+1)
- бойових броньованих машин – 23127 (+8)
- артилерійських систем – 31429 (+23)
- РСЗВ – 1465 (+1)
- засоби ППО – 1207 (+2)
- літаків – 421 (+0)
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50852 (+99)
- крилаті ракети – 3558 (+2)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 58265 (+46)
- спеціальна техніка – 3937 (+0).
Дані уточнюються.