На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета

У Білгород-Дністровському районі Одеської області на пляж винесло фрагменти тіл людей.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на ДСНС Одеської області.

Зазначається, що на берег винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета у морі 10 серпня.

В Одеській області троє людей загинуло під час купання в морі внаслідок двох вибухів. Один чоловік загинув у Кароліно-Бугазі, ще чоловік та жінка — у Затоці.

Вони підірвалися на вибухонебезпечних предметах під час купання у заборонених для відпочинку зонах.

За інформацією начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, в області офіційно функціонують 32 безпечні зони для купання: 30 — у місті Одеса, по одній — у Чорноморську та Приморському Ізмаїльського району.