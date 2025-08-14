РЖД у вогні
РЖД у вогні
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаСуспільствоВійна

На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета

Люди загинули 10 серпня.

На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У Білгород-Дністровському районі Одеської області на пляж винесло фрагменти тіл людей.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на ДСНС Одеської області.

Зазначається, що на берег винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета у морі 10 серпня.

В Одеській області троє людей загинуло під час купання в морі внаслідок двох вибухів. Один чоловік загинув у Кароліно-Бугазі, ще чоловік та жінка — у Затоці. 

Вони підірвалися на вибухонебезпечних предметах під час купання у заборонених для відпочинку зонах. 

За інформацією начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, в області офіційно функціонують 32 безпечні зони для купання: 30 — у місті Одеса, по одній — у Чорноморську та Приморському Ізмаїльського району.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies