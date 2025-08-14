Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
ГоловнаСуспільствоПодії

На Буковині підозрюють 15 посадовців у розкраданні бюджету та шкоді довкіллю

Загальна сума збитків перевищує 10 млн грн.

На Буковині підозрюють 15 посадовців у розкраданні бюджету та шкоді довкіллю
повідомлення підозр посадовцям на Буковині

Чернівецька обласна, Спеціалізована екологічна та окружні прокуратури повідомили про підозру 15 особам — від сільських голів і керівників комунальних підприємств до директорів приватних фірм і підрядних організацій.

За інформацією пресслужби буковинської прокуратури, всі схеми зводилися до привласнення коштів, зловживання владою, службової недбалості та недостовірного декларування.

Так, директор КП «Міськсвітло» разом із директором приватної компанії закупили освітлювальне обладнання за завищеними цінами, завдавши збитків майже 2,2 млн грн.

Колишній т.в.о. керівника тролейбусного управління купував електроенергію за завищеним тарифом — збитки сягнули понад 1 млн грн.

Ексочільник департаменту ЖКГ Чернівців та колишній начальник відділу технагляду переплатили понад 3,3 млн грн за ремонт злітно-посадкової смуги.

В.о. Тереблеченського сільського голови витратила понад 250 тис. грн на ремонт укриття за завищеною вартістю.

Є також порушення у сфері довкілля. Начальник очисних споруд КП «Чернівціводоканал» та п’ятеро майстрів допустили відведення забруднених стоків повз повну фільтрацію, через що є збитки понад 2,5 млн грн.

Колишній директор НПП «Хотинський» під приводом будівництва дороги погодив незаконну рубку дерев, завдавши шкоди довкіллю на понад 320 тис. грн.

Начальник лабораторії будівельної компанії видав сертифікат на неякісний бетон для ремонту міжнародної траси і завдав збитків на майже 840 тис. грн.

Спеціаліст Берегометської селищної ради не задекларувала квартиру в Києві вартістю понад 3,2 млн грн.

Прокуратура зазначає, що йдеться не про поодинокі випадки, а про системну роботу посадовців на власну вигоду. Загальна сума збитків перевищує 10 млн грн.
