Міністр оборони Британії: Лондон готовий ввести війська в Україну для підтримки миру

Британські бійці матимуть право на самооборону в разі нападу, додав Гілі.

Міністр оборони Британії: Лондон готовий ввести війська в Україну для підтримки миру
Джон Гілі
Фото: EPA/UPG

Зустріч президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна «може стати першим кроком» до миру. Британія готова «втрутитися» у ситуацію, щоб підтримати режим припинення вогню, якщо його досягнуть.

Таку заяву зробив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, пише BBC.

«Ми готові розмістити британські війська на території України — щоб заспокоїти українців, забезпечити безпеку в небі та на морі й посилити спроможність українських сил. Найкраще стримування Росії — це сильна Україна, здатна захистити себе», — сказав Гілі. 

Міністр зазначив, що Британія очолює коаліцію з близько 30 переважно європейських країн, яка готує план забезпечення миру в Україні. Понад 200 військових планувальників коаліції впродовж останніх місяців працювали над детальним планом дій на момент припинення вогню.

«Ми готові діяти з першого дня. Військові плани завершені», — підкреслив міністр.

Водночас Гілі заявив, що якщо Путін «покаже сьогодні на Алясці, що його наміри несерйозні», Британія готова посилити економічні санкції та тиск на Росію.

Він додав, що британські війська матимуть право на самооборону в разі нападу, але не став коментувати гіпотетичні сценарії.

  • Про розміщенні контингенту іноземних держав мова йде тривалий час. У квітні цього року відбулася зустріч українських військових із начальниками штабів оборони партнерів: адміралом Ентоні Радакіном з Великої Британії та генералом Тьєрі Бюркаром із Франції. 
  • Це були консультації щодо гарантій безпеки для України та майбутньої архітектури миру в Європі. Говорили про залучення партнерів до забезпечення безпекових домовленостей України після завершення бойових дій.
