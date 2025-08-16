Спротив: на ТОТ Донбасу ціни на питну воду різко зросли

На тлі гуманітарної катастрофи з водопостачанням окуповані території Донеччини зіткнулися з різким стрибком цін на привозну воду. Лише за кілька днів ціна підскочила з 50 до 80 рублів за 5-літрову пляшку, пише Центр національного спротиву.

Попри заяви окупантів про "контроль", це обернулося терором проти місцевих підприємців і мешканців: перевірки, штрафи та погрози лише штовхають постачальників у тінь, де вода стає ще дорожчою.

Росіяни зруйнували інфраструктуру, довели регіон до дефіциту та створюють видимість “регулювання” замість вирішення проблеми.

"Люди змушені платити непомірні суми за базову потребу — доступ до питної води. ЦНС наголошує: водний колапс — прямий наслідок окупації. Подолати його можна лише після звільнення українських територій", — ідеться у повідомленні.