Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
ГоловнаСуспільствоЖиття

Спротив: на ТОТ Донбасу ціни на питну воду різко зросли

Росіяни зруйнували інфраструктуру регіону і створюють видимість “регулювання” замість вирішення проблеми. 

Спротив: на ТОТ Донбасу ціни на питну воду різко зросли
Фото: ЦНС

На тлі гуманітарної катастрофи з водопостачанням окуповані території Донеччини зіткнулися з різким стрибком цін на привозну воду. Лише за кілька днів ціна підскочила з 50 до 80 рублів за 5-літрову пляшку, пише Центр національного спротиву.

Попри заяви окупантів про "контроль", це обернулося терором проти місцевих підприємців і мешканців: перевірки, штрафи та погрози лише штовхають постачальників у тінь, де вода стає ще дорожчою.

Росіяни зруйнували інфраструктуру, довели регіон до дефіциту та створюють видимість “регулювання” замість вирішення проблеми. 

"Люди змушені платити непомірні суми за базову потребу — доступ до питної води. ЦНС наголошує: водний колапс — прямий наслідок окупації. Подолати його можна лише після звільнення українських територій", — ідеться у повідомленні.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies