ГоловнаСуспільствоВійна

Спецпризначенці ГУР знищили склад з боєкомплектом та російських військових в окупованому Мелітополі

Знищені щонайменше 6 російських загарбників із числа морської піхоти, а також екіпаж БпЛА  батальйону "Ахмад-восток". 

Спецпризначенці ГУР знищили склад з боєкомплектом та російських військових в окупованому Мелітополі
Фото: скріншот

Спецпризначенці ГУР МО провели успішну операцію по знищенню складу з боєкомплектом та російських загарбників у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області. 

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Гуркіт пролунав у момент заїзду ворожої вантажівки з особовим складом до пункту дислокації окупантів на території промзони в районі проїзду Корвацького у Мелітополі", – ідеться у повідомленні.

У результаті відмінної роботи ГУР МО, знищені щонайменше шість російських загарбників із числа морської піхоти, а також екіпаж БпЛА так званого кадировського батальйону "Ахмад-восток". 

Точна кількість безповоротних та санітарних втрат російських окупантів  встановлюються. 

Внаслідок вибуху також загорівся склад з боєприпасами, було чутно звуки вторинної детонації. На місце окупанти спрямували чотири автомобілі швидкої. 
