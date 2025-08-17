Спецпризначенці ГУР знищили склад з боєкомплектом та російських військових в окупованому Мелітополі

Спецпризначенці ГУР МО провели успішну операцію по знищенню складу з боєкомплектом та російських загарбників у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Гуркіт пролунав у момент заїзду ворожої вантажівки з особовим складом до пункту дислокації окупантів на території промзони в районі проїзду Корвацького у Мелітополі", – ідеться у повідомленні.

У результаті відмінної роботи ГУР МО, знищені щонайменше шість російських загарбників із числа морської піхоти, а також екіпаж БпЛА так званого кадировського батальйону "Ахмад-восток".

Точна кількість безповоротних та санітарних втрат російських окупантів встановлюються.

Внаслідок вибуху також загорівся склад з боєприпасами, було чутно звуки вторинної детонації. На місце окупанти спрямували чотири автомобілі швидкої.