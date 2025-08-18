«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Війна

Вчора росіяни вбили 3 мешканців Донеччини, і сімох – поранили

Ворог пошкодив будинки, адмінбудівлю, авто та інфраструктурний об'єкт.

Вчора росіяни вбили 3 мешканців Донеччини, і сімох – поранили
Наслідки атаки ворога
Фото: Донецька ОВА

За 17 серпня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Новогригорівці, 1 у Добропіллі. Ще 7 людей в області за добу дістали поранення.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Вадим Філашкін. 

Покровський район. У Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено 3 будинки. У Добропіллі 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 7 багатоповерхівок і приватний будинок. У Білозерському поранено 4 людини.

Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено будинок, адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт; у Дробишевому пошкоджено авто. 

У Донецькому Миколаївської громади поранено людину, пошкоджено інфраструктуру. У Слов'янську пошкоджено промислові об'єкти. В Андріївці пошкоджено 22 будинки і сільгоспбудівлю. 

У Новоявленці Новодонецької громади пошкоджено будинок і господарчу споруду; у Самарському пошкоджено 3 будинки. У Новогригорівці Дружківської громади 2 людини загинули, пошкоджено 3 будинки. У Костянтинівці пошкоджено 3 багатоповерхівки і 5 приватних будинків.

У Сіверську Бахмутського району пошкоджено 4 будинки.

Загалом за добу росіяни 38 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 520 людей, у тому числі 80 дітей.
