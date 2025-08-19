Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Волгоградський НПЗ знову атакували безпілотники

Підприємство ще раніше зупинило роботу через попередні атаки.

Пожежа у Волгограді
Фото: X

У російському Волгограді вночі пролунало близько 10 вибухів через атаку ударних безпілотників, метою якої, ймовірно, був розташований у місті нафтопереробний завод.

Повідомляють, що дрони летіли на достатньо невеликих висотах. Місцеві жителі оприлюднили фото пожежі, яка зайнялася в місті. 

Аеропорт Волгограда припиняв роботу через оголошення операції "Ковьор". Пізніше Росавіація заявила, що обмеження на рейси було знято. 
