Волгоградський НПЗ знову атакували безпілотники

Підприємство ще раніше зупинило роботу через попередні атаки.

У російському Волгограді вночі пролунало близько 10 вибухів через атаку ударних безпілотників, метою якої, ймовірно, був розташований у місті нафтопереробний завод.

Повідомляють, що дрони летіли на достатньо невеликих висотах. Місцеві жителі оприлюднили фото пожежі, яка зайнялася в місті.

Аеропорт Волгограда припиняв роботу через оголошення операції "Ковьор". Пізніше Росавіація заявила, що обмеження на рейси було знято.