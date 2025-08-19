Волгоградський НПЗ знову атакували безпілотники

У російському Волгограді вночі пролунало близько 10 вибухів через атаку ударних безпілотників, метою якої, ймовірно, був розташований у місті нафтопереробний завод.
Повідомляють, що дрони летіли на достатньо невеликих висотах. Місцеві жителі оприлюднили фото пожежі, яка зайнялася в місті.
Аеропорт Волгограда припиняв роботу через оголошення операції "Ковьор". Пізніше Росавіація заявила, що обмеження на рейси було знято.
- Волгоградський НПЗ через попередні атаки вже припинив завантаження нафти і став третім в Росії, який вивели з ладу БПЛА.