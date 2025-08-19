Росіяни вбили у Нікополі жінку і атакували рятувальників

19 серпня росіяни з артилерії обстріляли Нікополь. Загинула людина, ще одна поранена.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Інша потерпіла – у лікарні.
У місті пошкоджена п'ятиповерхівка.
Також під російський обстріл потрапили рятувальники, повідомило обласне управління ДСНС.
«Ввечері у Нікополі під час гасіння пожежі в приватному секторі рятувальників обстріляли — пошкоджено авто, але, на щастя, без втрат серед людей», - зазначили в управлінні.
- Того ж дня на Нікопольщині були понівечені сільськогосподарське підприємство, інфраструктура, 3 приватні будинки, господарська споруда, газогони та лінія електропередач.