Росіяни вбили у Нікополі жінку і атакували рятувальників

19 серпня росіяни з артилерії обстріляли Нікополь. Загинула людина, ще одна поранена.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Інша потерпіла – у лікарні.

У місті пошкоджена п'ятиповерхівка.

Також під російський обстріл потрапили рятувальники, повідомило обласне управління ДСНС.

«Ввечері у Нікополі під час гасіння пожежі в приватному секторі рятувальників обстріляли — пошкоджено авто, але, на щастя, без втрат серед людей», - зазначили в управлінні.