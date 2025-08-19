Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вбили у Нікополі жінку і атакували рятувальників

Пожежники прибули ліквідовувати загоряння у приватному секторі.

Росіяни вбили у Нікополі жінку і атакували рятувальників
пошкоджене авто ДСНС

19 серпня росіяни з артилерії обстріляли Нікополь. Загинула людина, ще одна поранена.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Інша потерпіла – у лікарні. 

У місті пошкоджена п'ятиповерхівка.

Також під російський обстріл потрапили рятувальники, повідомило обласне управління ДСНС.

«Ввечері у Нікополі під час гасіння пожежі в приватному секторі рятувальників обстріляли — пошкоджено авто, але, на щастя, без втрат серед людей», - зазначили в управлінні.

  • Того ж дня на Нікопольщині були понівечені сільськогосподарське підприємство, інфраструктура, 3 приватні будинки, господарська споруда, газогони та лінія електропередач
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies