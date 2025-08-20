Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
ООН: жертви серед цивільного населення унаслідок обстрілів РФ зросли до рекордного рівня

Кількість жертв серед цивільного населенні у липні складає:286 цивільних загинули, ще 1 388 були поранені. 

ООН: жертви серед цивільного населення унаслідок обстрілів РФ зросли до рекордного рівня
Спалені машини на місці російської атаки обстрілу Київ 31липня
Фото: EPA/UPG

У липні жертви серед цивільного населення через російський терор зросли до рекордного рівня.

Про це повідомляє омбудсман Дмитро Лубінець з посиланням на дані ООН.

За даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, липень став найтрагічнішим за кількістю жертв серед цивільного населення за останні три роки: 286 цивільних загинули, ще 1 388 були поранені. 

Загалом за перші сім місяців 2025 року кількість жертв серед цивільних зросла на 48% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

"Ці цифри говорять самі за себе: Росія свідомо порушує всі можливі норми міжнародного права. Як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, я системно інформую ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста, ОБСЄ та Раду Європи про факти цих злочинів", — наголошує Лубінець.

Омбудсман додає, що зупинити агресора можна лише консолідувавши зусилля міжнародної спільноти та відповідаючи невідворотною справедливістю на кожен прояв терору. "Ми маємо діяти разом, щоб захистити життя людей!"
