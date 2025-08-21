«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
​Петиція до Кабміну про підвищення зарплати військовим до 42 тис. грн набрала необхідні для розгляду голоси

Вона була подана 11 червня. 

​Петиція до Кабміну про підвищення зарплати військовим до 42 тис. грн набрала необхідні для розгляду голоси
Ілюстративне фото
Фото: Десантно-штурмові війська ЗСУ

Петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом підвищити основні види грошового забезпечення військовослужбовців до 42 тис. грн на місяць набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Петиція була подана 11 червня. 

"Розмір посадового окладу та окладів за військовим званням військовослужбовців Збройних сил України встановлений постановою КМУ від 30 серпня 2017 р. № 704 не підвищувались з 2017 року! Розмір основних щомісячних видів грошового забезпечення військовослужбовців не підвищувався з січня 2023 року", - йдеться в ній.

Автор петиції вважає, що під час повномасштабного вторгнення Росії для забезпечення обороноздатності ЗСУ та для підтримки моральної стійкості та патріотичного настрою захисників України, критично важливо забезпечувати соціальний захист військовослужбовців, підтримувати їх рівень грошового забезпечення на належному, достойному рівні.

"З огляду на вищевикладене пропоную привести основні щомісячні види грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ до достойного рівня з урахуванням темпів інфляції та росту цін за всі попередні роки. Як мінімум, пропоную повернути базовий рівень доходу військовослужбовця ЗСУ до рівня 2022 року - 42000 грн", - додав він.
