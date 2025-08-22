На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
ГоловнаСуспільствоВійна

15 років тюрми отримали ще 7 зрадників, які воювали проти України

Вони потрапили у полон під час запеклих боїв на Курському, Сіверському та Лиманському напрямках.

15 років тюрми отримали ще 7 зрадників, які воювали проти України
правосуддя
Фото: ukrainepravo.com

Сімох поплічників Росії, які воювали проти Сил оборони на Донеччині, засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними військової контррозвідки та слідчих СБУ, українські захисники взяли зловмисників у полон під час запеклих боїв на Курському, Сіверському та Лиманському напрямках.

Четверо зрадників - жителі окупованої Луганщини, які добровільно вступили до угруповань Південного військового округу РФ. Двоє з них у складі 6-ї та 7-ї мотострілкових бригад штурмували позиції ЗСУ біля Верхньокам’янського, використовуючи кулемети та гранатомети. Ще двоє виїхали до Росії, де уклали контракти з Міноборони РФ і воювали у складі мотострілецьких полків біля Новосадового та Тернів;

П’ятий зловмисник — житель окупованого Криму, служив у 110-й бригаді РФ, охороняв склади під Авдіївкою та був узятий у полон під час боїв за райцентр;

Шостий зрадник у складі 255-го мотострілецького полку будував бліндажі під Мар’їнкою та Георгіївкою, а потім атакував позиції ЗСУ у напрямку Покровська;

Сьомий — житель Горлівки, воював у складі 132-ї мотострілецької бригади під час окупації частини Донеччини, згодом був відправлений на Курщину, де потрапив у полон.

Суд визнав усіх зловмисників винними у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, а також у колабораційній діяльності.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies