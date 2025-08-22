15 років тюрми отримали ще 7 зрадників, які воювали проти України

Вони потрапили у полон під час запеклих боїв на Курському, Сіверському та Лиманському напрямках.

Сімох поплічників Росії, які воювали проти Сил оборони на Донеччині, засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними військової контррозвідки та слідчих СБУ, українські захисники взяли зловмисників у полон під час запеклих боїв на Курському, Сіверському та Лиманському напрямках.

Четверо зрадників - жителі окупованої Луганщини, які добровільно вступили до угруповань Південного військового округу РФ. Двоє з них у складі 6-ї та 7-ї мотострілкових бригад штурмували позиції ЗСУ біля Верхньокам’янського, використовуючи кулемети та гранатомети. Ще двоє виїхали до Росії, де уклали контракти з Міноборони РФ і воювали у складі мотострілецьких полків біля Новосадового та Тернів;

П’ятий зловмисник — житель окупованого Криму, служив у 110-й бригаді РФ, охороняв склади під Авдіївкою та був узятий у полон під час боїв за райцентр;

Шостий зрадник у складі 255-го мотострілецького полку будував бліндажі під Мар’їнкою та Георгіївкою, а потім атакував позиції ЗСУ у напрямку Покровська;

Сьомий — житель Горлівки, воював у складі 132-ї мотострілецької бригади під час окупації частини Донеччини, згодом був відправлений на Курщину, де потрапив у полон.

Суд визнав усіх зловмисників винними у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, а також у колабораційній діяльності.