​ТікТок заблокував канал нардепа-утікача Дмитрука

ТікТок заблокував канал оголошеного в розшук депутата Артема Дмитрука, який поширював співзвучні російській пропаганді наративи.
Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони.
"TikTok заблокував канал підсанкційного Артема Дмитрука, який є фігурантом кримінального провадження та оголошений у міжнародний розшук. Через цей канал розповсюджувалися наративи, співзвучні російській пропаганді", - йдеться в повідомленні.
Раніше щодо Дмитрука були запроваджені санкції РНБО, введені в дію указами президента від 25 травня 2025 року та від 22 червня 2025 року.
У липні цього року був заблокований також канал Дмитрука в YouTube. У ЦПД зазначили, що протягом останнього часу на території України YouTube заблокував понад 35 каналів осіб, які поширюють співзвучні російській пропаганді наративи та були пов'язані з особами, щодо яких запроваджено санкції.
Чому Дмитрук втік із України
- Дмитрук фігурує у справах, які відкрили після бійки в Одеській міськраді у січні 2022 року, а також побиття військового у Києві торік у жовтні. Він незаконно покинув територію України 24 серпня 2024 року.
- 29 серпня минулого року Дмитрука оголосили в міжнародний розшук. Також працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру трьом особам, які незаконно переправили його через державний кордон до Молдови, так званого Придністров’я.
- Пізніше стало відомо, що Дмитрук знаходиться в Лондоні. Офіс генпрокурора заявляв, що готує матеріали для його екстрадиції.
- 7 жовтня минулого року стало відомо, що Дмитрук голосував онлайн на засіданні комітету Ради з правоохоронної діяльності. Після цього його виключили з комітету, а спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що всі нардепи-втікачі – зрадники України і мають понести відповідальність.
- В кінці березня цього року Дмитрук подав декларацію про доходи за 2024 рік. У ній зазначається, що його зарплатня за рік зменшилася на 158 тис. гривень, проте він має значні заощадження, а також - ікони.