​ТікТок заблокував канал нардепа-утікача Дмитрука

Через цей канал той розповсюджував наративи, співзвучні російській пропаганді.

ТікТок заблокував канал оголошеного в розшук депутата Артема Дмитрука, який поширював співзвучні російській пропаганді наративи.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони.

"TikTok заблокував канал підсанкційного Артема Дмитрука, який є фігурантом кримінального провадження та оголошений у міжнародний розшук. Через цей канал розповсюджувалися наративи, співзвучні російській пропаганді", - йдеться в повідомленні.

Раніше щодо Дмитрука були запроваджені санкції РНБО, введені в дію указами президента від 25 травня 2025 року та від 22 червня 2025 року.

У липні цього року був заблокований також канал Дмитрука в YouTube. У ЦПД зазначили, що протягом останнього часу на території України YouTube заблокував понад 35 каналів осіб, які поширюють співзвучні російській пропаганді наративи та були пов'язані з особами, щодо яких запроваджено санкції.

Чому Дмитрук втік із України