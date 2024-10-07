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Оголошений в розшук нардеп Дмитрук голосував онлайн на засіданні комітету Ради з правоохоронної діяльності

Він включив камеру і його було добре видно та ідентифіковано.

Оголошений в розшук нардеп Дмитрук голосував онлайн на засіданні комітету Ради з правоохоронної діяльності
Артем Дмитрук
Фото: ДБР

Депутат групи "Відновлення України" (один з уламків забороненої фракції ОПЗЖ), захисник УПЦ МП Артем Дмитрук сьогодні, 7 жовтня, з’явився на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.

Про це LB.UA повідомили члени правоохоронного комітету.

"Дмитрук взяв участь в одному з голосувань. Включив камеру і його було добре видно та ідентифіковано. Запит на відео стенограму засідання комітету це покаже", - розповів один із учасників засідання. 

Ще один співрозмовник додав, що "його участь - це питання до керівництва, звичайно. Але я так розумію, що він формально депутат і так само член комітету", - пояснило джерело. 

Член комітету додав, що Дмитрук голосував на засіданні за рекомендацію парламенту розглянути зміни до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення кримінальної відповідальності за зараження інфекційними хворобами або інфікування їх збудниками.

Чому Дмитрук втік з України

  • Нардеп фігурує у справах, які відкрили після бійки в Одеській міськраді у січні 2022 року, а також побиття військового у Києві торік у жовтні.
  • Дмитрук незаконно покинув територію України у суботу 24 серпня. 26 серпня у Верховній Раді заявили, що Дмитрук у закордонне відрядження "не направлявся". 
  • Міністр внутрішніх справ Молдови повідомив, що Дмитрука пустили в країну як звичайного громадянина, який покинув територію, де йде війна. Згодом генпрокурор Андрій Костін закликав нардепа повернутися в Україну і прийти до слідчого. Він цього не зробив, і 29 серпня Дмитрука оголосили в міжнародний розшук. Також працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру трьом особам, які незаконно переправили його через державний кордон до Молдови, так званого Придністров’я.
  • У вересні Офіс генпрокурора звернувся до низки відповідних країн із запитом про затримання і тимчасовий арешт народного депутата, підозрюваного у нападах на військового та правоохоронця.
  • Наразі відомо, що Дмитрук знаходиться в Лондоні.
  • 26 вересня Офіс генпрокурора повідомив, що готує матеріали для екстрадиції Дмитрука.
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