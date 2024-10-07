Оголошений в розшук нардеп Дмитрук голосував онлайн на засіданні комітету Ради з правоохоронної діяльності

Він включив камеру і його було добре видно та ідентифіковано.

Депутат групи "Відновлення України" (один з уламків забороненої фракції ОПЗЖ), захисник УПЦ МП Артем Дмитрук сьогодні, 7 жовтня, з’явився на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.

Про це LB.UA повідомили члени правоохоронного комітету.

"Дмитрук взяв участь в одному з голосувань. Включив камеру і його було добре видно та ідентифіковано. Запит на відео стенограму засідання комітету це покаже", - розповів один із учасників засідання.

Ще один співрозмовник додав, що "його участь - це питання до керівництва, звичайно. Але я так розумію, що він формально депутат і так само член комітету", - пояснило джерело.

Член комітету додав, що Дмитрук голосував на засіданні за рекомендацію парламенту розглянути зміни до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення кримінальної відповідальності за зараження інфекційними хворобами або інфікування їх збудниками.

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