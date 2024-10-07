Стартували другі консультації урядів України та Словаччини за участі Шмигаля і Фіцо

Сьогодні розпочалися другі консультації Кабінету Міністрів України з урядом Словаччини та прем'єр-міністром країни Робертом Фіцо, інформує український прем’єр Денис Шмигаль.
ЗМІ повідомляють, що зустріч відбувається біля Ужгороду.
За словами Шмигаля, під час зустрічі сторони зосередяться на обговоренні дорожньої карти ‒ плану спільних заходів, який підписали під час першого засідання. Йдеться, зокрема, про співпрацю в інфраструктурних проєктах, економіці та енергетичній безпеці.
“Значна частина імпорту електроенергії до України йде зі Словаччини, яка ніколи не відмовляла в допомозі”, ‒ зауважив очільник уряду.
Шмигаль додав, що Київ планує порушити питання посилення підтримки мирного плану президента України Володимира Зеленського, підтримки членства України в ЄС, а також розмінування українських територій, гуманітарну підтримку та відновлення України.
“Продовжуємо тісно співпрацювати у сфері оборонних закупівель. Очікуємо на підписання двосторонніх документів між Україною та Словаччиною як продовження нашої політики «нового прагматизму»”, ‒ підкреслив він.
Раніше Фіцо заявив, що після завершення війни в Україні хоче одразу ж налагодити з Москвою "нормальні відносини".
У вересні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував Словаччині підписати безпекову угоду з Україною.