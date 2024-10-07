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Стартували другі консультації урядів України та Словаччини за участі Шмигаля і Фіцо

Під час зустрічі сторони зосередяться на обговоренні плану спільних заходів, який підписали під час першої зустрічі. Київ також планує порушити питання посилення підтримки мирного плану президента Зеленського.

Стартували другі консультації урядів України та Словаччини за участі Шмигаля і Фіцо
Фото: t.me/Denys_Smyhal

Сьогодні розпочалися другі консультації Кабінету Міністрів України з урядом Словаччини та прем'єр-міністром країни Робертом Фіцо, інформує український прем’єр Денис Шмигаль.

ЗМІ повідомляють, що зустріч відбувається біля Ужгороду.

За словами Шмигаля, під час зустрічі сторони зосередяться на обговоренні дорожньої карти ‒ плану спільних заходів, який підписали під час першого засідання. Йдеться, зокрема, про співпрацю в інфраструктурних проєктах, економіці та енергетичній безпеці. 

“Значна частина імпорту електроенергії до України йде зі Словаччини, яка ніколи не відмовляла в допомозі”, ‒ зауважив очільник уряду.

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Шмигаль додав, що Київ планує порушити питання посилення підтримки мирного плану президента України Володимира Зеленського, підтримки членства України в ЄС, а також розмінування українських територій, гуманітарну підтримку та відновлення України. 

“Продовжуємо тісно співпрацювати у сфері оборонних закупівель. Очікуємо на підписання двосторонніх документів між Україною та Словаччиною як продовження нашої політики «нового прагматизму»”, ‒ підкреслив він.

Фото: t.me/Denys_Smyhal

Фото: t.me/Denys_Smyhal

Раніше Фіцо заявив, що після завершення війни в Україні хоче одразу ж налагодити з Москвою "нормальні відносини".

У вересні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував Словаччині підписати безпекову угоду з Україною.

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