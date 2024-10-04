В Японії розпочало роботу Почесне консульство України в Кобе, повідомили у Міністерстві закордонних справ.
Його очолив професор Окабе Йошихіко ‒ президент Асоціації україністів та професор Університету Кобе Ґакуїн.
Консульство, розташоване на території університету.
“Відкриття Почесного консульства є продовженням політики МЗС України щодо розширення нашої присутності у світі, сприяння культурному та освітньому обміну, а також зміцнення зв’язків з міжнародними партнерами”, ‒ зазначили у МЗС.
Окабе Йошихіко також активно працював над зміцненням регіональної співпраці між префектурою Хього та Івано-Франківською й Миколаївською областями. Зокрема, він організував низку конференцій, присвячених відновленню України, та зробив значний внесок у підтримку гуманітарних і наукових ініціатив.