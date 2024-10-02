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Зеленський провів кадрові перестановки в Службі зовнішньої розвідки

Одного заступника підвищив, одного звільнив, одного – призначив. 

Зеленський провів кадрові перестановки в Службі зовнішньої розвідки
Володимир Зеленський на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський замінив деяких заступників голови Служби зовнішньої розвідки.

Він звільнив Олега Сінайка, йдеться в указі на сайті президента. Натомість Зеленський призначив заступником Геннадія Богача.

Також він підвищив Олега Луговського: з посади заступника до першого заступника.

Головою служби зовнішньої розвідки зараз є Олег Іващенко – він очолив службу у березні після Олександра Литвиненка, який став секретарем Ради національної безпеки і оборони. Його попередника Олексія Данілова мали перевести "на інший напрямок" – послом до Молдови, але він не призначений досі. 

У травні президент уже проводив кадрові зміни в керівництві СЗР: звільнив з посади першого заступника голови Алєксєєнка і призначив заступником Луговського. 

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