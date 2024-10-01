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“Законне місце України – у НАТО": новий генсек Альянсу Марк Рютте назвав три пріоритети на посаді

Марк Рютте переконаний, що в Європі не може бути міцної, тривалої безпеки без сильної незалежної України.

“Законне місце України – у НАТО": новий генсек Альянсу Марк Рютте назвав три пріоритети на посаді
Марк Рютте

Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що сповнений рішучості підготувати Альянс до викликів майбутнього, а серед ключових його пріоритетів залишатиметься посилення підтримки України та наближення її до НАТО.

Про це він сказав у вівторок на церемонії передання повноважень генсека Альянсу від свого попередника – Єнса Столтенберга, повідомляє Укрінформ.

"Я сповнений рішучості підготувати НАТО до викликів майбутнього. Як генеральний секретар я працюватиму над трьома пріоритетами. По-перше – зберегти міцність НАТО та забезпечити ефективність і надійність нашої оборони проти всіх загроз. Для цього нам потрібно більше сил із кращими можливостями та швидшими інноваціями. Це вимагає більше інвестицій, тому що для того, щоб зробити більше, ми маємо витрачати більше”, – сказав Рютте. 

Він додав, що немає безкоштовної альтернативи, якщо ми хочемо впоратися з майбутніми викликами та гарантувати безпеку людей. 

Другий пріоритет – посилити підтримку України та наблизити її до НАТО. Тому що в Європі не може бути міцної, тривалої безпеки без сильної незалежної України. 

“Я знаю з власного досвіду після збиття рейсу MH17 у 2014 році, що конфлікт в Україні не обмежується лінією фронту. Тож ми повинні зробити свій внесок”, – сказав він.

Рютте підкреслив, що "законне місце України – у НАТО".

За його словами, "третім пріоритетом є зміцнення нашого партнерства з нашим унікальним та важливим партнером, Європейським Союзом, і з країнами в усьому світі, які поділяють наші інтереси та цінності".

Він також наголосив, що "наша безпека повинна бути результатом командних зусиль, і я з нетерпінням чекаю тісної співпраці з усіма союзниками, усіма вами за цим столом, у цій будівлі та в усьому НАТО".

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