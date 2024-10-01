Марк Рютте розпочинає каденцію генерального секретаря НАТО

1 жовтня Марк Рютте офіційно стає новим, 14-им за ліком генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу.

Як повідомляє Reuters, у Брюсселі має відбутися церемонія, під час якої Єнс Столтенберг, що перебував на чолі НАТО упродовж останніх десяти років, передасть повноваження колишньому прем'єру Нідерландів.

Країни-члени блоку очікують, що новий генсек загалом збереже курс свого попередника, який передбачає три пріоритетні напрями: допомогу Україні в протистоянні російській агресії, збільшення фінансування оборонної галузі державами НАТО та активне залучення Сполучених Штатів до гарантування безпеки у Європі.

Рютте вважають палким прихильником України та відзначають його вміння упродовж багатьох років вдало домовлятися з різними коаліційними партнерами. Проте нідерландця чимало критикують у деяких країнах Європи, які не надто охоче ставляться до ідеї збільшення оборонних бюджетів та хочуть фінансувати проєкти з безпеки за рахунок спільних позик Євросоюзу.