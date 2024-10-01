​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
Велика рукавичка: як живе Охматдит через майже три місяці після атаки й коли почнуть відбудову
Велика рукавичка: як живе Охматдит через майже три місяці після атаки й коли почнуть відбудову
У Курській області РФ загинув командир спецназу, тренер із рукопашного бою Євген Лемешенко
У Курській області РФ загинув командир спецназу, тренер із рукопашного бою Євген Лемешенко
Бригада “Кара-Даг” знищила бронетанкову колону і взяла в полон окупантів
Бригада “Кара-Даг” знищила бронетанкову колону і взяла в полон окупантів
Сергій Марченко: «Підвищення податків — вимушений крок, щоб вижити»
Сергій Марченко: «Підвищення податків — вимушений крок, щоб вижити»
Зеленський прокоментував вимогу спікера Палати представників США звільнити посла Маркарову
Зеленський прокоментував вимогу спікера Палати представників США звільнити посла Маркарову
В Україні погіршилася якість повітря через пил із Росії
В Україні погіршилася якість повітря через пил із Росії
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Епіцентр відкрив свій перший ТРЦ в Чабанах
Новини компанійЕпіцентр відкрив свій перший ТРЦ в Чабанах
ГоловнаСуспільствоВійна

Марк Рютте розпочинає каденцію генерального секретаря НАТО

Експрем'єр Нідерландів офіційно обійме нову посаду на церемонії у Брюсселі.

Марк Рютте розпочинає каденцію генерального секретаря НАТО
Марк Рютте
Фото: EPA/UPG

1 жовтня Марк Рютте офіційно стає новим, 14-им за ліком генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу. 

Як повідомляє Reuters, у Брюсселі має відбутися церемонія, під час якої Єнс Столтенберг, що перебував на чолі НАТО упродовж останніх десяти років, передасть повноваження колишньому прем'єру Нідерландів.

Країни-члени блоку очікують, що новий генсек загалом збереже курс свого попередника, який передбачає три пріоритетні напрями: допомогу Україні в протистоянні російській агресії, збільшення фінансування оборонної галузі державами НАТО та активне залучення Сполучених Штатів до гарантування безпеки у Європі.

Рютте вважають палким прихильником України та відзначають його вміння упродовж багатьох років вдало домовлятися з різними коаліційними партнерами. Проте нідерландця чимало критикують у деяких країнах Європи, які не надто охоче ставляться до ідеї збільшення оборонних бюджетів та хочуть фінансувати проєкти з безпеки за рахунок спільних позик Євросоюзу. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies