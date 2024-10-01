Херсонська ОВА підтвердила початок розсилки повісток поштою у регіоні

В адміністрації провели нараду з колегами з обласного ТЦК та "Укрпошти".

Херсонська обласна військова адміністрація повідомила на своїй сторінці у Facebook про початок кампанії щодо оповіщення військовозобов'язаних громадян у регіоні за допомогою пошти.

Заступниця начальника ОВА Ольга Малярчук поспілкувалася із заступником очільника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександром Самотеєм та директором з розвитку мережі Миколаївської та Херсонської областей в "Укрпошті" Володимиром Очеретнюком. Під час наради чиновники наголосили на тому, що повістки поштою - це законна процедура, яка має поліпшити мобілізаційну роботу.

Повістки формуються за допомогою єдиного державного реєстру і друкуються безпосередньо "Укрпоштою". Вони містять QR-код, за допомогою якого можна переконатися у тому, що документ має електронний підпис начальника ТЦК. На те, щоб виконати зазначені у повістці вимоги, у військовозобов'язаних є 14 днів.