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Україні вдалося повернути з російської окупації сім'ю з трьома дітьми

Діти з матір'ю прожили майже рік в окупації на Донеччині.

Україні вдалося повернути з російської окупації сім'ю з трьома дітьми
Фото: Дмитро Лубінець

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути трьох українських дітей з матір'ю. Вони майже рік пробули в окупації на Донеччині.

Про це повідомляє омбудсман Дмитро Лубінець.

"Перебуваючи на ТОТ, вони були в небезпечних умовах: у мами погрожували відібрати дітей, змушували неповнолітніх навчатися за російськими стандартами освіти. Так вони прожили майже рік у тимчасовій окупації на Донеччині", — розповідає Лубінець. 

Родичі звернулися до Офісу Омбудсмана. Попри всі труднощі та загрози, завдяки роботі з Карітас України та Рокада, вдалося організувати безпечний маршрут для родини і забезпечити гуманітарні потреби для них на підконтрольній Уряду України території.

Неповнолітніх вдалося повернути в межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA.

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