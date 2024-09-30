Україні вдалося повернути з російської окупації сім'ю з трьома дітьми

Діти з матір'ю прожили майже рік в окупації на Донеччині.

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути трьох українських дітей з матір'ю. Вони майже рік пробули в окупації на Донеччині.

Про це повідомляє омбудсман Дмитро Лубінець.

"Перебуваючи на ТОТ, вони були в небезпечних умовах: у мами погрожували відібрати дітей, змушували неповнолітніх навчатися за російськими стандартами освіти. Так вони прожили майже рік у тимчасовій окупації на Донеччині", — розповідає Лубінець.

Родичі звернулися до Офісу Омбудсмана. Попри всі труднощі та загрози, завдяки роботі з Карітас України та Рокада, вдалося організувати безпечний маршрут для родини і забезпечити гуманітарні потреби для них на підконтрольній Уряду України території.

Неповнолітніх вдалося повернути в межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA.