​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
Бригада “Кара-Даг” знищила бронетанкову колону і взяла в полон окупантів
Бригада “Кара-Даг” знищила бронетанкову колону і взяла в полон окупантів
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Що на Закарпатті: життя у глибокому тилу, нові економічні можливості та спроби вийти на іншу траєкторію розвитку
Що на Закарпатті: життя у глибокому тилу, нові економічні можливості та спроби вийти на іншу траєкторію розвитку
ЦПД: у Волгоградській області атакований арсенал з іранською балістикою
ЦПД: у Волгоградській області атакований арсенал з іранською балістикою
​Президента Польщі хочуть притягнути до відповідальності через коментар до фільму про біженців
​Президента Польщі хочуть притягнути до відповідальності через коментар до фільму про біженців
Зеленський прокоментував вимогу спікера Палати представників США звільнити посла Маркарову
Зеленський прокоментував вимогу спікера Палати представників США звільнити посла Маркарову
Сергій Марченко: «Підвищення податків — вимушений крок, щоб вижити»
Сергій Марченко: «Підвищення податків — вимушений крок, щоб вижити»
Глава МВС Ігор Клименко: Має бути заборона на те, щоб до військового ставились поза правилами
Глава МВС Ігор Клименко: Має бути заборона на те, щоб до військового ставились поза правилами
ГоловнаСуспільствоЖиття

На кордоні з Угорщиною затримали двох чоловіків, які вдавали з себе військових

Двоє військовозобов'язаних намагалися незаконно перетнути кордон з Угорщиною.

На кордоні з Угорщиною затримали двох чоловіків, які вдавали з себе військових
Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Прикордонники затримали двох військовозобов'язаних чоловіків, які намагалися втекти до Угорщини. 

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

"Двох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити в Угорщину затримали учора прикордонники відділення "Велика Бийгань" Мукачівського загону", — ідеться у повідомленні.

Втікачами виявилися жителі Харківської та Тернопільської областей. Втікачі одягнулися у військову форму, яка, за задумом, мала відвернути увагу прикордонників. 

За схему втечі кожен з чоловіків віддав по 9 тисяч доларів.

"За 100 метрів до кордону військовослужбовці викрили спритників. Для складання протоколів про вчинені ними адмінправопорушення чоловіків доправили до прикордонного підрозділу", — поінформували прикордонники.

  • Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) та поліції виявили жителя Курщини, який намагався нелегально потрапити до Молдови.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies