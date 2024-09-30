На кордоні з Угорщиною затримали двох чоловіків, які вдавали з себе військових

Прикордонники затримали двох військовозобов'язаних чоловіків, які намагалися втекти до Угорщини.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.
"Двох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити в Угорщину затримали учора прикордонники відділення "Велика Бийгань" Мукачівського загону", — ідеться у повідомленні.
Втікачами виявилися жителі Харківської та Тернопільської областей. Втікачі одягнулися у військову форму, яка, за задумом, мала відвернути увагу прикордонників.
За схему втечі кожен з чоловіків віддав по 9 тисяч доларів.
"За 100 метрів до кордону військовослужбовці викрили спритників. Для складання протоколів про вчинені ними адмінправопорушення чоловіків доправили до прикордонного підрозділу", — поінформували прикордонники.
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