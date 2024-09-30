​Сибіга у Будапешті обговорив із Сійярто План перемоги Зеленського

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час візиту до Будапешту поговорив із своїм угорським колегою Петером Сіярто. Про це він повідомив у соцмережі Х.

"Ми детально обговорили широкий двосторонній і міжнародний порядок денний, а також - Формулу миру як шлях до справедливого і міцного миру. Ми прагнемо розвивати прагматичні та передбачувані добросусідські відносини", - написав Сибіга.

I met with my Hungarian counterpart Péter Szijjártó in Budapest. We discussed in detail a wide bilateral and international agenda, and the Peace Formula as the path to a just and lasting peace. We are committed to developing pragmatic and predictable good-neighbourly relations. pic.twitter.com/FvVy1o9pT8 — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 30, 2024

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", Сибіга під час переговорів підтвердив узяті на себе Україною і двосторонні, і міжнародні зобов'язання щодо забезпечення прав осіб, які належать до угорської національної спільноти.

"Зі свого боку наголосив, що Україна підтверджує взяті на себе і двосторонні, і міжнародні зобов'язання щодо забезпечення прав осіб, які належать до угорської національної спільноти. Ми з міністром констатували позитивну динаміку у вирішенні цього питання, а також домовилися про подальшу взаємодію з метою досягнення порозуміння з усіх чутливих питань", - сказав Сибіга на спільній пресконференції.

Він зазначив, що на сьогодні етнічні угорці захищають Україну зі зброєю в руках на фронті та підтримують Україну в тилу.

"Для нас це найкраще свідчення, що угорська національна спільнота - це наша сила, наша Ерош Пішта (з угор. Erős Pista - "сильний Степан", відома угорська приправа, дуже гостра, має культурну та архетипну конотацію), якщо говорити кулінарною мовою, що на сьогодні ми рівні в захисті своєї свободи та життя", - сказав Сибіга.

Фото: МЗС

Сибіга подякував Сіярто, за участь Угорщини в першому Саміті миру та приєднання до його комюніке.

"Сподіваємося, що Угорщина як країна, що активно виступає за мир, продовжить підтримку українських ініціатив, сприятиме їх якнайшвидшій реалізації", - додав він.

У МЗС зазначили, що переговори в форматі тет-а-тет тривали приблизно годину - удвічі довше від запланованого. Після їх завершення розпочалися переговори в розширеному форматі за участю делегацій.