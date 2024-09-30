​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
Бригада “Кара-Даг” знищила бронетанкову колону і взяла в полон окупантів
Бригада “Кара-Даг” знищила бронетанкову колону і взяла в полон окупантів
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Що на Закарпатті: життя у глибокому тилу, нові економічні можливості та спроби вийти на іншу траєкторію розвитку
Що на Закарпатті: життя у глибокому тилу, нові економічні можливості та спроби вийти на іншу траєкторію розвитку
ЦПД: у Волгоградській області атакований арсенал з іранською балістикою
ЦПД: у Волгоградській області атакований арсенал з іранською балістикою
​Президента Польщі хочуть притягнути до відповідальності через коментар до фільму про біженців
​Президента Польщі хочуть притягнути до відповідальності через коментар до фільму про біженців
Зеленський прокоментував вимогу спікера Палати представників США звільнити посла Маркарову
Зеленський прокоментував вимогу спікера Палати представників США звільнити посла Маркарову
Сергій Марченко: «Підвищення податків — вимушений крок, щоб вижити»
Сергій Марченко: «Підвищення податків — вимушений крок, щоб вижити»
Глава МВС Ігор Клименко: Має бути заборона на те, щоб до військового ставились поза правилами
Глава МВС Ігор Клименко: Має бути заборона на те, щоб до військового ставились поза правилами
ГоловнаСвіт

​Сибіга у Будапешті обговорив із Сійярто План перемоги Зеленського

Голова МЗС також підтвердив узяті на себе Україною зобов'язання щодо забезпечення прав угорської національної спільноти. 

​Сибіга у Будапешті обговорив із Сійярто План перемоги Зеленського
Андрій Сибіга і Петер Сіярто
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час візиту до Будапешту поговорив із своїм угорським колегою Петером Сіярто. Про це він повідомив у соцмережі Х. 

"Ми детально обговорили широкий двосторонній і міжнародний порядок денний, а також - Формулу миру як шлях до справедливого і міцного миру. Ми прагнемо розвивати прагматичні та передбачувані добросусідські відносини", - написав Сибіга.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", Сибіга під час переговорів підтвердив узяті на себе Україною і двосторонні, і міжнародні зобов'язання щодо забезпечення прав осіб, які належать до угорської національної спільноти. 

"Зі свого боку наголосив, що Україна підтверджує взяті на себе і двосторонні, і міжнародні зобов'язання щодо забезпечення прав осіб, які належать до угорської національної спільноти. Ми з міністром констатували позитивну динаміку у вирішенні цього питання, а також домовилися про подальшу взаємодію з метою досягнення порозуміння з усіх чутливих питань", - сказав Сибіга на спільній пресконференції. 

Він зазначив, що на сьогодні етнічні угорці захищають Україну зі зброєю в руках на фронті та підтримують Україну в тилу.

"Для нас це найкраще свідчення, що угорська національна спільнота - це наша сила, наша Ерош Пішта (з угор. Erős Pista - "сильний Степан", відома угорська приправа, дуже гостра, має культурну та архетипну конотацію), якщо говорити кулінарною мовою, що на сьогодні ми рівні в захисті своєї свободи та життя", - сказав Сибіга.

Фото: МЗС

Сибіга подякував Сіярто, за участь Угорщини в першому Саміті миру та приєднання до його комюніке.

"Сподіваємося, що Угорщина як країна, що активно виступає за мир, продовжить підтримку українських ініціатив, сприятиме їх якнайшвидшій реалізації", - додав він.

У МЗС зазначили, що переговори в форматі тет-а-тет тривали приблизно годину - удвічі довше від запланованого. Після їх завершення розпочалися переговори в розширеному форматі за участю делегацій.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies