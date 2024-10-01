Трамп закликав до імпічменту та суду проти Гарріс

Республіканець вважає, що його конкурентку не можна допускати до виборів.

Дональд Трамп вивів критику своєї опонентки Камали Гарріс на новий рівень: експрезидент США під час агітаційного мітингу у Пенсильванії виступив з вимогою оголосити демократці імпічмент та не допустити її до виборів.

Як пише ABC News, республіканець вчергове звинуватив віцепрезидентку у тому, що за її сприяння відбулося "вторгнення" мігрантів на південному кордоні між США та Мексикою. На думку Трампа, "Гарріс має піти у відставку і поїхати додому в Каліфорнію, а потім постати перед судом".

Заяви Трампа пролунали на тлі першого за понад три роки візиту Гарріс до прикордонного району в Аризоні. Там демократка розкритикувала суперника з нібито його участь у зриві ухвалення в Конгресі законопроєкту, що регулював би міграційну безпеку.