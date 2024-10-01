Ліванська армія евакуює спостережні пости на кордоні з Ізраїлем

Ліванська армія евакуювала спостережні пости на південному кордоні Лівану з Ізраїлем.
Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело в ліванських службах безпеки.
Зазначається, що евакуйованих військових перемістили у казарми в прикордонних селах.
Це сталося після того, як ізраїльські військові оголосили закриту військову зону навколо трьох міст на крайній півночі на кордоні з Ліваном.
Очікується, що в цьому місці буде плацдарм для ізраїльських військових перед наземним наступом в Лівані.
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Раніше повідомлялося, що Ізраїль планує обмежену наземну операцію в Лівані, яка спрямована на ліквідацію інфраструктури бойовиків "Хезболли" вздовж кордону.
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У суботу ліванське угруповання "Хезболла" підтвердило, що її лідера Хасана Насраллу вбито. Про його ліквідацію у Бейруті раніше заявляв Ізраїль.
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У ЦАХАЛі повідомили, що крім Насралли вдалося ліквідувати ще понад 20 терористів-керівників, зокрема командувача Південного фронту "Хезболли" Алі Каракі та начальника особистої охорони Насралли Ібрагіма Хусейна Джазіні.
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Президент США Джо Байден заявив, що він не підтримує наміри влади Ізраїлю розпочати наземну військову операцію на території Лівану.
- Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро під час візиту в Бейрут закликав Ізраїль припинити наземний наступ на Ліван.