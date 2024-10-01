Ліванська армія евакуює спостережні пости на кордоні з Ізраїлем

Евакуйованих військових перемістили у казарми в прикордонних селах.

Ситуація на кордоні Лівану та Ізраїлю (архівне фото)

Ліванська армія евакуювала спостережні пости на південному кордоні Лівану з Ізраїлем.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело в ліванських службах безпеки.

Зазначається, що евакуйованих військових перемістили у казарми в прикордонних селах.

Це сталося після того, як ізраїльські військові оголосили закриту військову зону навколо трьох міст на крайній півночі на кордоні з Ліваном.

Очікується, що в цьому місці буде плацдарм для ізраїльських військових перед наземним наступом в Лівані.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль планує обмежену наземну операцію в Лівані, яка спрямована на ліквідацію інфраструктури бойовиків "Хезболли" вздовж кордону.