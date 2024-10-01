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Ліванська армія евакуює спостережні пости на кордоні з Ізраїлем

Евакуйованих військових перемістили у казарми в прикордонних селах.

Ліванська армія евакуює спостережні пости на кордоні з Ізраїлем
Ситуація на кордоні Лівану та Ізраїлю (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Ліванська армія евакуювала спостережні пости на південному кордоні Лівану з Ізраїлем.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело в ліванських службах безпеки.

Зазначається, що евакуйованих військових перемістили у казарми в прикордонних селах.

Це сталося після того, як ізраїльські військові оголосили закриту військову зону навколо трьох міст на крайній півночі на кордоні з Ліваном.

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Очікується, що в цьому місці буде плацдарм для ізраїльських військових перед наземним наступом в Лівані.

  • У суботу ліванське угруповання "Хезболла" підтвердило, що її лідера Хасана Насраллу вбито. Про його ліквідацію у Бейруті раніше заявляв Ізраїль.

  • У ЦАХАЛі повідомили, що крім Насралли вдалося ліквідувати ще понад 20 терористів-керівників, зокрема командувача Південного фронту "Хезболли" Алі Каракі та начальника особистої охорони Насралли Ібрагіма Хусейна Джазіні.

  • Президент США Джо Байден заявив, що він не підтримує наміри влади Ізраїлю розпочати наземну військову операцію на території Лівану.

  • Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро під час візиту в Бейрут закликав Ізраїль припинити наземний наступ на Ліван.
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