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Заступник голови "Хезболли" заявив, що угруповання готове продовжувати боротьбу з Ізраїлем

"Хезболла" призначить нового лідера якомога швидше.

Заступник голови "Хезболли" заявив, що угруповання готове продовжувати боротьбу з Ізраїлем
Заступник голови "Хезболли" Наїм Кассем
Фото: Sebastian Baryli, Вікіпедія

Заступник голови "Хезболли" Наїм Кассем виступив із першим публічним коментарем високопоставленого чиновника "Хезболли" після ліквідації ексочільника угруповання Хасана Насралли.

Про це повідомляє “Голос Америки”.

Зокрема, Наїм Кассем заявив, що ліванське бойове угруповання готове продовжувати боротьбу з Ізраїлем і готове до тривалої війни.

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Заступник голови "Хезболли" також повідомив, що "Хезболла" призначить нового лідера якомога швидше.

  • Ізраїль заявив, що під час удару по Бейруту також ліквідував високопоставленого керівника розвідки “Хезболли”, а вночі 29 вересня відбулася атака по десятках об'єкті терористичного угруповання у Лівані.

  • "Хезболла" згодом підтвердила смерть Насралли.
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