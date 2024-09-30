ХАМАС заявив про вбивство їхнього лідера у Лівані

ХАМАС заявив про ліквідацію його лідера у Лівані під час авіаудару по південній частині країни, пише Reuters.
Фатех Шериф Абу ель-Амін був убитий разом із сім'єю в таборі для палестинців, йдеться у заяві терористичного угруповання. З боку ізраїльських військових не було жодних коментарів.
Окрім того, Народний фронт визволення Палестини (PELP) повідомив, що три його лідери були вбиті під час удару по будинку у районі Кола в Бейруті.
PFLP є ще одним бойовим угрупованням, яке бере участь у боротьбі проти Ізраїлю.
Вчора ізраїльська армія заявила, що завдала ударів по електростанціях і порту, який використовували хусити на заході Ємену. Бойовики кажуть про чотири жертви.
Окрім того, тривають удари ЦАХАЛу по Лівану. За інформацією місцевого уряду, загинуло 105 осіб.
- “Хезболла” та Ізраїль ведуть перестрілку через кордон з початку війни у Смузі Гази, яка була спровокована нападом бойовиків ХАМАСу на південь Ізраїлю 7 жовтня. Протягом цього часу єменські хусити здійснювали спорадичні напади на Ізраїль і перешкоджали судноплавству в Червоному морі.
- У суботу ліванське угруповання "Хезболла" підтвердило, що її лідера Хасана Насраллу вбито. Про його ліквідацію у Бейруті раніше заявляв Ізраїль.
- У ЦАХАЛі повідомили, що крім Насралли вдалося ліквідувати ще понад 20 терористів-керівників, зокрема командувача Південного фронту "Хезболли" Алі Каракі та начальника особистої охорони Насралли Ібрагіма Хусейна Джазіні.