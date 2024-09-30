ХАМАС заявив про вбивство їхнього лідера у Лівані

Фатех Шериф Абу ель-Амін був убитий разом із сім'єю в таборі для палестинців на півдні Лівану.

ХАМАС заявив про ліквідацію його лідера у Лівані під час авіаудару по південній частині країни, пише Reuters.

Фатех Шериф Абу ель-Амін був убитий разом із сім'єю в таборі для палестинців, йдеться у заяві терористичного угруповання. З боку ізраїльських військових не було жодних коментарів.

Окрім того, Народний фронт визволення Палестини (PELP) повідомив, що три його лідери були вбиті під час удару по будинку у районі Кола в Бейруті.

PFLP є ще одним бойовим угрупованням, яке бере участь у боротьбі проти Ізраїлю.

Вчора ізраїльська армія заявила, що завдала ударів по електростанціях і порту, який використовували хусити на заході Ємену. Бойовики кажуть про чотири жертви.

Окрім того, тривають удари ЦАХАЛу по Лівану. За інформацією місцевого уряду, загинуло 105 осіб.