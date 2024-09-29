​Президента Польщі хочуть притягнути до відповідальності через коментар до фільму про біженців

Дуда процитував гасло з часів німецької окупації "тільки свині сидять у кінотеатрі".

Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки подав до суду на президента Польщі Анджея Дуду через його коментар щодо стрічки про біженців із Близького Сходу й Африки.

Як ідеться на сторінці Центру, Окружний суд у Варшаві призначив дату першого засідання на 24 жовтня 2025 року, після майбутніх президентських виборів.

Засідання можна буде переглянути онлайн. Активісти заявляють, що Дуда назвав поляків "свинями", коли коментував стрічку Аґнєшки Голлянд "Зелений кордон".

Стрічка розповідає про те, як болотистими лісами, що складають так званий "зелений кордон" між Білоруссю і Польщею, біженці з Близького Сходу й Африки намагаються дістатися до ЄС. Білоруська пропаганда заманює мігрантів до кордону та обіцяє легкий прохід до Євросоюзу.

"Я не здивований, що прикордонники, які переглянули цей фільм, використали відоме нам з часів нацистської окупації гасло "тільки свині сидять у кінотеатрі", коли в наших кінотеатрах показували нацистські пропагандистські фільми", - відреагував на фільм Дуда торік в інтерв'ю телеканалу TVP, передає видання Onet.

Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки вважає, що президент таким чином образив поляків.