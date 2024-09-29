В Австрії відбуваються парламентські вибори

В Австрії сьогодні, 29 вересня, відбуваються вибори до нижньої палати парламенту, Національної ради, за підсумками яких визначиться, хто сформує новий уряд країни.

Про це повідомляє "Радіо свобода".

За даними опитувань, на перемогу претендують праворадикальна Австрійська партія свободи (АПС) на чолі з Ґербертом Кіклем і Австрійська народна партія (АНП) канцлера Карла Негаммера, яка входить до нинішньої владної коаліції.

Жодна з політсил, очевидно, не отримає абсолютної більшості, проте, на думку коментаторів, важливе значення матиме, хто посяде перше місце. Лідер цієї політичної сили, найімовірніше, отримає можливість сформувати уряд, хоча в разі перемоги ультраправих незрозуміло, хто міг би скласти з ними коаліцію.

55-річний Ґерберт Кікль є близьким союзником прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Разом із ним та чеським опозиційним лідером Андреєм Бабішем вони нещодавно створили коаліцію правих популістів та націоналістів "Патріоти за Європу", яка має найбільшу опозиційну фракцію в Європарламенті.

Кікль виступає проти виділення коштів на підтримку оборони України. Він також критикував запроваджені проти Росії санкції та стверджував, що головну відповідальність за війну несуть США та НАТО. Кікль стверджує, що в разі його приходу до влади Австрія дотримуватиметься суворого нейтралітету. Опоненти критикують Кікля, називаючи його прокремлівським політиком.

АПС також виступає за суворі обмеження міграції, обіцяючи відмовитись приймати прохання про притулок.

Згідно з останніми опитуваннями, праворадикальні сили можуть претендувати на 26–27% голосів. Майже зрівнялася з ними АНП на чолі з канцлером Негаммером, у неї близько 25%. Разом ці дві праві сили можуть мати більшість. Негаммер виключив можливість створення коаліції за участю Кікля, хоча прямо не відкинув можливості співпраці. Австрійські праворадикали вже входили до складу кабінету.