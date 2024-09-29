Reuters: Іран скликає засідання Радбезу ООН після вбивства лідера Насралли

Постпред Ірану в ООН застерігає, що не терпітиме "повторення подібної агресії".

Іран у суботу закликав Раду Безпеки ООН скликати засідання щодо дій Ізраїлю в Лівані та усьому регіоні після загибелі лідера терористичного угруповання "Хезболла" Хасана Наралли внаслідок авіаудару ЦАХАЛу по Бейруту.

Про це пише Reuters, цитуючи лист постпреда Ірану в ООН Аміра Саїда Іравані до Радбезу ООН.

"Ісламська Республіка Іран рішуче застерігає від будь-якого нападу на її дипломатичні приміщення та представників у порушення основоположного принципу недоторканості дипломатичних і консульських приміщень та знову підкреслює, що не терпітиме повторення подібної агресії", — йдеться у листі постпреда Ірану.

Іравані у листі додав, що Іран вживатиме всіх заходів для захисту своїх важливих національних інтересів і безпекових інтересів.