США нададуть Тайваню військової допомоги на $567 млн

Президент США Джо Байден схвалив виділення 567 мільйонів доларів на оборонну підтримку Тайваню.
Про це йдеться у розпорядженні, опублікованому на сайті Білого дому.
"Я делегую Державному секретарю повноваження...спрямовувати вилучення до 567 мільйонів доларів США на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту та навчання для надання допомоги Тайваню", – йдеться у документі.
- Сполучені Штати є важливим спонсором і постачальником зброї для Тайваню. Штати зобов’язані, згідно із національним законодавством, надати острову засоби для захисту ‒ попри відсутність офіційних дипломатичних зв’язків, що викликає постійне незадоволення Пекіна.
- Раніше президент США Джо Байден не виключив використання військової сили США у випадку нападу Китаю на Тайвань. Водночас Байден заявив, що "ми не прагнемо незалежності для Тайваню".
- Нещодавно США схвалили продаж запчастин до військових літаків Тайваню приблизно на $228 мільйонів.
- У червні Державний департамент США схвалив можливий продаж Тайваню безпілотників і ракет на суму приблизно 360 мільйонів доларів.
- У липні Китай оголосив санкції проти США через продаж зброї Тайваню.
- Тим часом елітний підрозділ ВМС США, який убив Усаму бен Ладена, тренується захищати Тайвань від Китаю.