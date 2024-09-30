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США нададуть Тайваню військової допомоги на $567 млн

Відповідне розпорядження видав президент Байден.

США нададуть Тайваню військової допомоги на $567 млн
Джо Байден
Фото: Britannica

Президент США Джо Байден схвалив виділення 567 мільйонів доларів на оборонну підтримку Тайваню.

Про це йдеться у розпорядженні, опублікованому на сайті Білого дому. 

"Я делегую Державному секретарю повноваження...спрямовувати вилучення до 567 мільйонів доларів США на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту та навчання для надання допомоги Тайваню", – йдеться у документі. 

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