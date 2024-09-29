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Норвегія розглядає можливість будівництва паркану на кордоні з Росією

Загородження має допомогти у випадку, якщо із Росії в Норвегію прямуватиме потік біженців. 

Норвегія розглядає можливість будівництва паркану на кордоні з Росією
Єдиниц прикордонний пункт на кордоні Норвегії з Росією
Фото: Kristin Humstad / NRK

Норвезький уряд розглядає можливість будівництва паркану уздовж кордону із Росією для покращення безпекової ситуації в країні.

Про це повідомляє Yle.

Зазначається, що загородження має допомогти у випадку, якщо із Росії в Норвегію прямуватиме потік біженців. 

Подібна ситуація трапилась у скандинавській країні у 2015 році, коли через Стурскуг – єдиний прикордонний пункт між Норвегією та Росією – пішки і на велосипедах прибули 5000 прохачів притулку із території РФ.

Міністр юстиції Норвегії Емілі Енгер Мель заявила, що зведення паркану може бути одним із способів покращення ситуації із безпекою. За інформацією NRK, Мель надихнулась прикладом Фінляндії, яка продовжує будувати загородження на кордоні із Росією.

За словами очільниці норвезького Мін’юсту, будівництво загороджень є дорогим процесом, тому необхідно оцінити доцільність подібних вкладень. Мель вважає, що інвестувати також можна у закупівлю дронів, які патрулюватимуть територію, а також у збільшення кількості прикордонників у Стурскугу.

Наразі незрозуміло, чи йдеться про зведення паркану уздовж усього норвезько-російського кордону чи лише на окремій його ділянці. Протяжність сухопутного кордону між Норвегією та Росією - 200 кілометрів.

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